«Позволит прекратить эпидпроцесс»: глава центра Гамалеи назвал срок победы над коронавирусом с помощью вакцины

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Россия сможет справиться с эпидемией коронавирусной инфекции к лету 2021 года в случае вакцинации большей части населения страны. По его словам, чтобы взять ситуацию под контроль, необходимо привить две трети населения. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что государственный научный центр «Вектор» завершит клинические испытания ещё одной вакцины 30 сентября.

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Россия сможет справиться с пандемией коронавирусной инфекции к лету 2021 года в случае вакцинации большей части населения страны.

Он отметил, что за год российские лаборатории в совокупности могут произвести до 80 млн доз вакцины.

«И мы получим хороший процент защищённых людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. И это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции», — рассказал Гинцбург в интервью «Известиям».

Он отметил, что до начала массовой вакцинации в стране будут «постоянные сражения и потери в борьбе с данным возбудителем».

В беседе с РИА Новости Гинцбург уточнил: для того чтобы взять ситуацию под контроль, необходимо привить две трети населения.

Он также подтвердил безопасность вакцины, отметив, что никаких побочных эффектов с серьёзными осложнениями у испытуемых не наблюдалось.

«Температура до 38 °C, иногда покраснение, мышечная боль в месте инъекции, что свойственно всем вакцинным препаратам, которые уже десятки лет находятся на рынке и входят в Национальный календарь прививок», — пояснил он «Известиям».

Напомним, в августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса — «Спутник V».

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с 1 января 2020 года коронавирусной инфекцией переболели чуть больше 0,6% от всего населения России.

РИА Новости

© Алексей Майшев

Она также рассказала, что исследование Роспотребнадзора позволило установить диапазон россиян, имеющих иммунитет к коронавирусу.

«С конца июня мы начали мониторинг популяционного иммунитета. На сегодняшний день мы видим диапазон от 4% до 50% в разных субъектах», — приводит её слова РИА Новости.

Кроме того, Попова сообщила, что 30 сентября государственный научный центр «Вектор» завершит клинические испытания ещё одной вакцины.

«Наши коллеги сконцентрировались на одной вакцине — пептидной вакцине, именно она сегодня завершается в части клинических исследований. Финальный день 30 сентября», — рассказала глава Роспотребнадзора.

В России за последние сутки было выявлено 5185 новых случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 2328 человек, 51 скончался.

За всё время в стране зафиксировано 1 030 690 случаев COVID-19, 843 277 заболевших выздоровели, 17 871 пациент умер.

В свою очередь, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет вакцину от коронавирусной инфекции. Он отметил, что не согласен с формулировкой, согласно которой России «удалось» создать препарат от COVID-19.

«Это закономерность того огромного фундамента, на котором все мы с вами стоим», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в России нет второй волны коронавируса, а наблюдается прохождение первой волны в различных регионах. Он напомнил, что одни регионы, в частности Москва, прошли основной пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, другие только на подходе к нему, а третьи находятся в эпицентре эпидемии.

Как заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за четыре дня прививки от гриппа сделали почти 100 тыс. человек, около трети из них — в мобильных пунктах.

«Уже 100 тыс. человек прошли вакцинацию за первые дни кампании — это в 1,3 раза больше, чем в прошлом году. Мы видим повышенный спрос среди жителей, особенный ажиотаж наблюдается рядом с мобильными пунктами вакцинации. Там прививку сделали уже более 33 тыс. москвичей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. На фоне такого высокого спроса мы приняли решение открыть дополнительные точки, чтобы минимизировать время ожидания прививки. Десять дополнительных пунктов вакцинации уже начали свою работу с сегодняшнего дня», — подчеркнула она.

Ранее Сергей Собянин прокомментировал слухи о возможности скорого введения карантинного режима в столице из-за эпидемии и призвал «фильтровать информационные потоки и жить реальной жизнью». Мэр подчеркнул, что власти будут реагировать на ситуацию в зависимости от её развития.