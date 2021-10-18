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«Позволит повысить качество жизни миллионов семей»: в России вступили в силу новые правила газификации домов

18 октября 2021, 11:10  •  100 • В России
В России начали действовать новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям, учитывающие особенности социальной программы. В её рамках планируется подключить 3 млн домовладений, однако она не распространяется на коммерческие проекты. Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, реализация программы повысит качество жизни нескольких миллионов российских семей.
 
РИА Новости © Александр Кряжев
 

В понедельник, 18 октября, в России вступили в силу новые правила подключения к газораспределительным сетям, учитывающие особенности социальной газификации. Соответствующие нововведения были утверждены премьер-министром Михаилом Мишустиным месяц назад, 16 сентября.

Как указывали в пресс-службе кабмина, осуществление догазификации возможно только в тех населённых пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. При этом программа доступна лицам, использующим газ «для личных, семейных и домашних нужд», и не распространяется на коммерческое использование.

Подчёркивается, что сроки подведения газа к домовладению будут зависеть от его удалённости от газораспределительной инфраструктуры: «В отдельных случаях сроки будут определяться в индивидуальном порядке».

Для подключения земельного участка к сети необходимо направить оператору газификации заявку, к которой надо приложить ситуационный план, топографическую карту, свидетельство о праве собственности. Подать заявление можно через портал госуслуг, в МФЦ или на сайте газораспределительной организации.

«Все необходимые решения приняты. Сроки реализации программы сжатые. Предстоит большая работа. Нужно мобилизовать все возможные ресурсы. Это позволит повысить качество жизни нескольких миллионов семей», — отмечал Мишустин в ходе заседания правительства.

Он также заявлял, что в стране создан единый оператор газификации. Подключить к газовой сети необходимо более 3 млн домовладений.

«Кроме того, предусматривается возможность получения комплексной услуги. Помимо подключения к газу, она включает работы внутри дома и установку оборудования. Хочу ещё раз напомнить: президент особо подчеркнул, что стоимость этих услуг не должна быть завышенной, нужно её жёстко контролировать», — подчёркивал глава кабмина.

  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Напомним, что российский лидер Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в апреле 2021-го поручил правительству совместно с регионами разработать чёткий план газификации домохозяйств, подчеркнув, что за подводку газа непосредственно до границы земельного участка люди платить не должны. Также глава государства потребовал от кабмина совместно с «Газпромом» и другими структурами проработать все детали, чтобы при реализации инициативы не возникало сбоев.

«А то я с этой трибуны сказал, люди будут ждать, а какие-нибудь закорючки где-то, где нужно, не поставите, запятые, и всё будет опять стоять. Это абсолютно недопустимо, сам проверю, посмотрите повнимательнее. И Мособлгаз, и другие организации должны понимать, что они должны сделать, в какие сроки и за какие деньги», — подчёркивал президент.

В начале мая он утвердил перечень поручений по реализации послания, в рамках которого правительство и региональные власти совместно с «Газпромом» и иными газораспределительными организациями до 2023 года должны решить вопрос бесплатной подводки газа к границам домохозяйств.

1 июня Госдума утвердила законопроект о внесении изменений в закон о газоснабжении в России, согласно которому газ до границ домовладений будут подводить бесплатно.

11 июня Владимир Путин подписал этот документ, в котором говорится, что за доведение трубы до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения («Газпром» и его дочерние компании).

В июле в пресс-службе «Единой России» заявили, что граждане, оплатившие работы по подведению газа к своим домовладениям до вступления в силу программы социальной газификации, получат компенсации.

В сентябре спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал «Газпром» и власти всех уровней поддерживать региональные инфраструктурные проектов, которые обеспечат выполнение президентской программы социальной газификации.

При этом Владимир Путин в сентябре подчеркнул, что также необходимо заниматься и плановой газификацией.

«Просто ни в коем случае нельзя забывать об этом, заниматься и этой бесплатной газификацией в домохозяйствах, безусловно, и про эти фундаментальные вещи нельзя ни в коем случае забывать», — говорил он.

Вдобавок он потребовал сдержать рост цен на газовое оборудование при реализации социальной программы.

В конце сентября в «Газпроме» отчитались о реализации программ развития газоснабжения и газификации регионов России. Так, с начала года было построено около 1,4 тыс. км новых газопроводов, созданы условия для подключения потребителей в 156 населённых пунктах.

«Продолжается сбор заявок граждан на догазификацию — подключение к газу в уже газифицированных населённых пунктах. На данный момент поступило более 350 тыс. заявок», — говорилось в сообщении.

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