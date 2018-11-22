«Позволит обеспечить устойчивость системы»: Госдума продлила заморозку накопительной части пенсий

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о заморозке накопительной части пенсионных отчислений до 2021 года. Согласно документу, средства будут направлены в страховой фонд — на выплаты нынешним пенсионерам. По словам министра труда и социальной защиты России Максима Топилина, мораторий, который действует с 2014 года, позволил сэкономить около 2 трлн рублей. Продление этой нормы снизит расходы бюджета ещё на 600 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к документу. В нижней палате парламента подчеркнули, что это вынужденная мера, которая обеспечит стабилизацию всей пенсионной системы на ближайшие годы.

Госдума в окончательном, третьем чтении приняла законопроект о продлении так называемой заморозки накопительной части пенсии. До 2021 года средства будут перечисляться сразу в страховой фонд на выплаты нынешним пенсионерам.

«Учёт в 2021 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объёме на страховую пенсию не уменьшит объём пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется», — говорится в пояснительной записке.

Пенсионные отчисления, которые платятся работодателем в размере 22% от зарплаты, делятся на две части — 16% страховых и 6% накопительных. В первом случае средства направляются в фонд на выплаты нынешним пенсионерам. Накопительная часть формируется на отдельном счету каждого гражданина и впоследствии напрямую влияет на размер его пенсии.

Мораторий на накопительную часть касается только тех, кто добровольно подавал заявление в Пенсионный фонд на формирование накопительной части пенсии, отмечал ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

При этом заморозка накопительных отчислений была введена в 2014 году для стабилизации Пенсионного фонда. Согласно действующему закону, мораторий продлится до 2020 года. Заморозка позволила федеральному бюджету сэкономить около 2 трлн рублей, заявил 21 сентября министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Федеральный бюджет сэкономил порядка 2 трлн за время заморозки», — сказал он РИА Новости.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что продление моратория до 2021 года позволит дополнительно сэкономить бюджету более 600 млрд рублей.

«Реализация законопроекта приведёт к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в 2021 году, по предварительной оценке, на 609,1 млрд рублей», — говорится в документе.

Само решение о заморозке — вынужденная мера, которая «не укрепляет доверие к пенсионной системе», отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина. При этом она добавила, что продление моратория «позволит обеспечить устойчивость солидарной пенсионной системы» на ближайшие годы, сообщает ТАСС.

«Болезненные, но вынужденные меры»

20 ноября Госдума приняла закон о бюджете Пенсионного фонда России на 2019—2021 годы, в котором уже была учтена заморозка накопительной части. Кроме того, как подчёркивал председатель правления фонда Антон Дроздов, учитывались и те средства, которые были конфискованы в рамках борьбы с коррупцией.

Так, социальные пенсии, которые выплачиваются по инвалидности, по случаю потери кормильца и пенсионерам, которые не платили отчисления в Пенсионный фонд, с 1 апреля 2019 года вырастут на 2,4%, в 2020 году — на 3,9%, а в 2021 году — на 2,7%.

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При этом страховые пенсии вырастут больше: с 2019 года — на 7,05%, в 2020-м — на 6,6% и в 2021 году — на 6,3%. Таким образом, предусматривается ежегодное увеличение пенсий по старости в среднем на 1 тыс. рублей, что позволит поднять уровень средней пенсии с 15 тыс. рублей в 2018 году до 20 тыс. рублей в 2024 году. Эти показатели превышают прогнозируемый уровень инфляции на эти годы: в 2019-м ожидается 4,3%, в 2020-м — 3,8%, а в 2021-м — 4%.

Материнский капитал, который также находится в ведении Пенсионного фонда, в 2019 году будет равен 453 тыс. рублей, а затем будет повышаться ежегодно на уровень инфляции — до 470 тыс. в 2020 году и 489 тыс. в 2021 году.

Кроме того, Пенсионный фонд сможет предоставлять российским регионам субсидии на строительство, ремонт и модернизацию социальной инфраструктуры — домов для некоторых категорий граждан и прилегающих к ним территорий.

Таким образом, расходы фонда на социальные выплаты и мероприятия увеличатся по сравнению с текущим годом на примерно 115 млрд рублей в 2019 году — до 8,6 трлн, а затем до 9 трлн и 9,3 трлн рублей в 2020 и 2021 годах соответственно.

Сейчас в Госдуме рассматривается закон об индивидуальном пенсионном капитале, согласно которому накопительная часть пенсии гражданина будет автоматически перечисляться в негосударственные пенсионные фонды. При этом россиянин сможет отказаться от этой услуги. По мнению Дроздова, принятие этого закона решит вопрос с накопительной частью.

«Отчисления в накопительную часть по-прежнему заморожены, их продлили до 2021 года, имея в виду, что, наверное, в следующем году будет закон об ИПК, который в связке с этой нормой (мораторием на накопительную часть. — RT) и даст возможность поставить точку в этом вопросе», — сказал он.

Напомним, что 3 октября президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство. Согласно новым правилам, возраст выхода на пенсию поэтапно для мужчин будет повышен до 65 лет и до 60 — для женщин. Кроме того были приняты законы, защищающие граждан, которым осталось менее пяти лет до пенсии.

«Сейчас правительство проводит ряд необходимых, болезненных, но вынужденных мер, связанных с пенсионным законодательством, с изменением пенсионного возраста… Я прекрасно понимаю этих людей, кто недоволен… У нас люди умные. Не нравится, но нормальный человек понимает, что государство вынуждено это делать, причём, если не сделать сегодня, придётся всё равно сделать это завтра-послезавтра», — сказал Путин 18 октября.