Позволит ли Европа возглавить себя женщине с приставкой «фон»

Автор:

Латышев Сергей

С огромным трудом согласованный на последнем саммите Евросоюза кандидат на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала сегодня депутатам Европарламента, чем намерена заниматься на посту, если они поддержат её кандидатуру.

Любой выбор европарламентариев будет сенсацией, причём по двум причинам. Если утвердят, то Объединённую Европу впервые в истории возглавит женщина, мать семерых детей, политик с характерной немецкой приставкой «фон». Какое-то время назад всё это было бы просто немыслимо. Это во-первых.

Фото: www.globallookpress.com

Ну а если «провалят», Европу ожидает грандиозный скандал. Поскольку кандидатуру на пост главы правительства ЕС европейским лидерам придётся согласовывать заново в условиях, когда «пакетная сделка» будет невозможной, коль скоро все остальные кандидатуры членов руководства ЕС уже согласованы. Это будет тревожным для Брюсселя и Страсбурга знаком потери управляемости сообщества и грядущей анархии. И это во-вторых.

Перед сегодняшним голосованием фон дер Ляйен объявила, что с 17 июля, независимо от его исхода, покинет пост министра обороны ФРГ, на котором, по всеобщему мнению, она проявила себя неважно, чтобы в любом случае целиком отдаться европейским делам.

Чем фон дер Ляйен попыталась расположить евродепутатов?

В выступлении перед парламентариями уходящий немецкий министр заявила, в частности, что в случае избрания намерена дать больше времени Лондону, если будет нужно, чтобы британцы могли определиться с членством в ЕС, который в любом случае «будет и дальше рассматривать королевство как партнёра и друга». Фон дер Ляйен пообещала также организовать конференцию о будущем Европы. По её мнению, это можно было бы сделать в 2020 году, проведя в ЕС до этого времени широкую общественную дискуссию. Она выразила заинтересованность в укреплении роли Европарламента. Своими приоритетами на посту председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен назвала борьбу с изменениями климата, экономику, противодействие нелегальной иммиграции, обеспечение «гендерного равенства», защиту женщин от проявлений насилия.

Голосование не обещает быть лёгким. Фон дер Ляйен не входила в число фаворитов на пост главы правительства ЕС, которое долгое время занимал люксембуржец Жан-Клод Юнкер, сильно сдавший в последнее время. Целый ряд фракций Европарламента смущает нетранспарентная манера, в которой состоялось назначение немки на этот пост. Как и то, что у неё может не хватить опыта, так как бундесвером она управляла весьма скверно. Кому-то не нравится, что этот ключевой пост займёт представитель Германии. Мало того, сподвижник вызывающей противоречивые чувства в Европе канцлера Ангелы Меркель.

Канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com

Действительно, фон дер Ляйен – достаточно слабый кандидат на пост главы правительства ЕС. Это означает, что она, чтобы подстраховаться, будет опираться на могущественную евробюрократию. Как и то, что вес других членов руководства ЕС естественным образом увеличится.

Особенно это касается являющегося «мастером компромиссов» бельгийского премьера Шарля Мишеля, который сменит весьма ловкого поляка Дональда Туска в кресле главы Европейского совета (своего рода «верхняя палата» парламента ЕС, «нижняя» – это и есть сам Европарламент). В меньшей мере это затронет и.о министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля, который сменит итальянку Федерику Могерини на должности главы дипломатии ЕС. Директор-распорядитель МВФ француженка Кристин Лагард, протеже президента Эммануэля Макрона на должность главы Европейского Центробанка вместо итальянца Марио Драги, тоже будет довольна. Как и Давид Сассоли, сменивший другого итальянца – Антонио Таяни – во главе Европарламента. Сассоли, собственно, уже услышал сегодня, что роль Страсбурга при фон дер Ляйен возрастёт.

Чем занимается и как функционирует Еврокомиссия?

Но даже если предположить, что евродепутаты всё-таки «прокатят» «лейтенанта» Меркель, «свято место» пусто не бывает. В ЕС, конечно, найдут человека, который будет руководить правительством сообщества.

Давайте скажем пару слов, что это такое. Еврокомиссия является высшим органом исполнительной власти ЕС, его правительством. Его главная задача – следить за соблюдением огромного количества законов и директив, касающихся всех сфер повседневной жизни европейских граждан, начиная от качества продуктов питания до ограничения выбросов выхлопных газов. В случае нарушения странами-членами законодательства ЕС Еврокомиссия может оштрафовать виновных. В ней же разрабатываются законопроекты, которые затем утверждаются Советом ЕС и Европарламентом. Однако в большинстве случаев Еврокомиссия сама решает, что она собирается делать, какими касающимися стран ЕС проблемами ей заняться и в какой очередности, каким образом задействовать ресурсы стран-членов сообщества для решения тех или иных совместных задач, например, охраны внешних границ ЕС.

Еврокомиссия состоит из 28 комиссаров (министров), представляющих все страны ЕС, а также всевозможных экспертов из всех стран сообщества. Её щедро оплачиваемый постоянный штат состоит из 25 тысяч человек. Председатель Еврокомиссии не только руководит её работой, но и представляет ЕС на международных саммитах, проводит переговоры с иностранными лидерами.

Справится ли с этой многоликой ролью фон дер Ляйен, если её утвердят главой Еврокомиссии? Безусловно, справится. Вопрос лишь в том, как. Это очень важный вопрос, ясного ответа на который пока нет. Есть только прогнозы, и они не слишком утешительные.

Фото: S-F / Shutterstock.com

И последнее

Что касается России, то фигура «атлантистки» фон дер Ляйен, предки которой были до революции крупными предпринимателями в России, сторонницы жёсткого подхода к Москве, её не слишком устраивает. Но партнёров в политике не выбирают и, конечно, Россия будет стремиться установить максимально конструктивные отношения с любым новым главой Еврокомиссии.