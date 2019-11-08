Позвали русского Левшу: Французы просят Россию помочь восстановить сгоревший Нотр-Дам

Французские власти подтвердили, что пришлют России официальное приглашение. Русских зовут помочь восстановить собор Парижской Богоматери, который серьёзно пострадал от огня в апреле этого года. Переговоры с французами шли всё время после пожара. Москва почти сразу заявила, что готова помочь.

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что это почётная и важная миссия. Обращение французов говорит о "признании достоинств русской науки".

Огонь в Нотр-Даме загорелся вечером 15 апреля. Пламя охватило несущую конструкцию. Несмотря на все усилия пожарных, обрушился шпиль. Следователи считают, что пожар возник из-за реставрационных работ. Теперь реставраторов допрашивают.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет.