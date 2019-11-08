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Позвали русского Левшу: Французы просят Россию помочь восстановить сгоревший Нотр-Дам
08 ноября 2019, 22:39 • 76 • В мире
Франция зовёт российских мастеров помочь отреставрировать собор Парижской Богоматери. Официальное приглашение придёт в ближайшее время, заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой "РИА Новости".
Французские власти подтвердили, что пришлют России официальное приглашение. Русских зовут помочь восстановить собор Парижской Богоматери, который серьёзно пострадал от огня в апреле этого года. Переговоры с французами шли всё время после пожара. Москва почти сразу заявила, что готова помочь.
Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что это почётная и важная миссия. Обращение французов говорит о "признании достоинств русской науки".
Огонь в Нотр-Даме загорелся вечером 15 апреля. Пламя охватило несущую конструкцию. Несмотря на все усилия пожарных, обрушился шпиль. Следователи считают, что пожар возник из-за реставрационных работ. Теперь реставраторов допрашивают.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет.
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