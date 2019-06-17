Позорный разгром в Донбассе нацбатальона: Ложь и правда от экс-главы Генштаба ВСУ

О том, что украинские военные регулярно бомбят мирных жителей Донбасса, в ДНР и ЛНР сообщают почти ежедневно во фронтовых сводках. В этом же призналась на днях и пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. В эфире телеканала 1+1 она допустила, что украинские военные бьют по гражданским.

Но, как выяснилось, в ВСУ совершают и более позорные ошибки. Например, по ошибке бомбят своих же бойцов. Так, например, произошло в 2014 году с нацбатальоном "Донбасс". Но правда об этом всплыла только сейчас, пять лет спустя, и то лишь после признания экс-главы Генштаба ВСУ Виктора Муженко.

В эфире UATV он рассказал о том, что было правдой, а что ложью в истории с атакой на "Донбасс". Тогда, напомним, её в Киеве списали на русских.

Боевой техники не было

Муженко рассказал, что в то время он был главой АТО и он не знал о том, чья колонна шла. Били по школьным автобусам - боевых машин, как признался экс-начальник Генштаба ВСУ, в колонне не было.

"Огонь по этой группировке наносился, - признался Муженко. - Боевой техники там не было. Уже есть много подтверждений этому".

"Летчики эту колонну видели. В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее".

По признанию самого Муженко, тогда возможности украинской разведки "были очень ограничены".

"Было много фейков – информации, которая вроде бы считалась разведывательной, но достоверность этой информации была под большим-большим сомнением", - бывший военный.

Он же пояснил, что лишь после долго пытались разобраться, кого же всё-таки подбили украинские лётчики.

"А потом мы долго разбирались, чья же это колонна".

"Так это были не русские?"

Признание Муженко взбесило бывшего командующего батальоном "Донбасс", а ныне депутата Верховной рады Семена Семенченко. То у себя на странице в соцсети эмоций не сдержал и не только обругал Муженко, но и открыто ему угрожал.

"А, так это, значит, был подонок Муженко, а не русские? Пять лет прошло - только узнал, что это они тогда по нам били, - написал у себя на странице в соцсети бывший глава нацбатальона. - Век живи век учись. Встретимся когда-нибудь, тварь тупая. Прятался от меня все пять лет, не вечно это будет продолжаться..."

Фото: facebook/dostali.hvatit

Тайна белых полос

Сам же Муженко после своих откровений с "Донбассом" раскрыл ещё одну тайну - почему на всю украинскую технику теперь наносят белые полосы. Оказалось, что как раз после случая ошибочной бомбардировки собственного нацбатальона - чтоб отличить её от техники ополченцев.