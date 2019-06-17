|
Позорный разгром в Донбассе нацбатальона: Ложь и правда от экс-главы Генштаба ВСУ
17 июня 2019, 11:39 • 94 • В мире
Лишь пять лет спустя после атаки на нацбатальон "Донбасс" экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко признался, что колонну украинских киборгов разбили свои же. Правда и ложь Муженко взбесила экс-руководителя нацбатальона Семена Семенченко настолько, что за свой позорный разгром пятилетней давности он пригрозил Муженко.
О том, что украинские военные регулярно бомбят мирных жителей Донбасса, в ДНР и ЛНР сообщают почти ежедневно во фронтовых сводках. В этом же призналась на днях и пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. В эфире телеканала 1+1 она допустила, что украинские военные бьют по гражданским.
Но, как выяснилось, в ВСУ совершают и более позорные ошибки. Например, по ошибке бомбят своих же бойцов. Так, например, произошло в 2014 году с нацбатальоном "Донбасс". Но правда об этом всплыла только сейчас, пять лет спустя, и то лишь после признания экс-главы Генштаба ВСУ Виктора Муженко.
В эфире UATV он рассказал о том, что было правдой, а что ложью в истории с атакой на "Донбасс". Тогда, напомним, её в Киеве списали на русских.
Боевой техники не было
Муженко рассказал, что в то время он был главой АТО и он не знал о том, чья колонна шла. Били по школьным автобусам - боевых машин, как признался экс-начальник Генштаба ВСУ, в колонне не было.
"Огонь по этой группировке наносился, - признался Муженко. - Боевой техники там не было. Уже есть много подтверждений этому".
"Летчики эту колонну видели. В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее".
По признанию самого Муженко, тогда возможности украинской разведки "были очень ограничены".
"Было много фейков – информации, которая вроде бы считалась разведывательной, но достоверность этой информации была под большим-большим сомнением", - бывший военный.
Он же пояснил, что лишь после долго пытались разобраться, кого же всё-таки подбили украинские лётчики.
"А потом мы долго разбирались, чья же это колонна".
"Так это были не русские?"
Признание Муженко взбесило бывшего командующего батальоном "Донбасс", а ныне депутата Верховной рады Семена Семенченко. То у себя на странице в соцсети эмоций не сдержал и не только обругал Муженко, но и открыто ему угрожал.
"А, так это, значит, был подонок Муженко, а не русские? Пять лет прошло - только узнал, что это они тогда по нам били, - написал у себя на странице в соцсети бывший глава нацбатальона. - Век живи век учись. Встретимся когда-нибудь, тварь тупая. Прятался от меня все пять лет, не вечно это будет продолжаться..."
Фото: facebook/dostali.hvatit
Тайна белых полос
Сам же Муженко после своих откровений с "Донбассом" раскрыл ещё одну тайну - почему на всю украинскую технику теперь наносят белые полосы. Оказалось, что как раз после случая ошибочной бомбардировки собственного нацбатальона - чтоб отличить её от техники ополченцев.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
94
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 июня 2019, 15:39
|
13 июня 2019, 22:54
|
14 июня 2019, 18:24
|
14 июня 2019, 05:39
|
12 июня 2019, 08:09
|
16 июня 2019, 06:24
|
13 июня 2019, 19:54