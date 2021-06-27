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Позорный побег британского эсминца пытаются глушить расследованием о Путине

27 июня 2021, 16:30  •  296 • Политика
В британских СМИ после провокации, устроенной эсминцем Defender у берегов Крыма, занялись шпиономанией, направленной против России.
Автор Telegram-канала "Расстрельный" сообщает, что после провокации британского эсминца Defender около берегов Крыма СМИ Великобритании стали пугать читателей шпионами из России.
The Mirror пишет, что у Путина нынче шпионов в Великобритании больше, чем было у СССР при Сталине. Вдобавок многие из них - британские граждане, а не мимоходом на шпиль приехали полюбоваться. Об этом изданию доложил очень авторитетный анонимный источник, как тут не поверить? Фото генералиссимуса к материалу прилагается,
- иронизирует автор канала.
В статье газеты утверждается, что в Британии сейчас около 300 "агентов Кремля, которые пытаются украсть государственные секреты", и это даже больше, чем во времена Иосифа Сталина.
По мнению автора канала, после того "как один из самых грозных британских эсминцев сначала нарушил границы РФ, а потом позорно сбежал, градус демонизации России в западной прессе только возрос".
Кстати, ещё одна отсылка к Сталину: этот самый эсминец, по последним данным, сейчас находится в одном из портов Грузии. После учинённой провокации его встречали там песнями и танцами. А экипаж, наверное, угощали галстуками,
- добавил автор канала "Расстрельный".
Ранее сообщалось, что Лондон категорически не согласен с тем, что его эсминец устроил провокацию в Чёрном море и был с позором изгнан.

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