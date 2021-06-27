Позорный побег британского эсминца пытаются глушить расследованием о Путине

В британских СМИ после провокации, устроенной эсминцем Defender у берегов Крыма, занялись шпиономанией, направленной против России.

Автор Telegram-канала "Расстрельный" сообщает, что после провокации британского эсминца Defender около берегов Крыма СМИ Великобритании стали пугать читателей шпионами из России.

The Mirror пишет, что у Путина нынче шпионов в Великобритании больше, чем было у СССР при Сталине. Вдобавок многие из них - британские граждане, а не мимоходом на шпиль приехали полюбоваться. Об этом изданию доложил очень авторитетный анонимный источник, как тут не поверить? Фото генералиссимуса к материалу прилагается,

- иронизирует автор канала.

В статье газеты утверждается, что в Британии сейчас около 300 "агентов Кремля, которые пытаются украсть государственные секреты", и это даже больше, чем во времена Иосифа Сталина.

По мнению автора канала, после того "как один из самых грозных британских эсминцев сначала нарушил границы РФ, а потом позорно сбежал, градус демонизации России в западной прессе только возрос".

Кстати, ещё одна отсылка к Сталину: этот самый эсминец, по последним данным, сейчас находится в одном из портов Грузии. После учинённой провокации его встречали там песнями и танцами. А экипаж, наверное, угощали галстуками,

- добавил автор канала "Расстрельный".

Ранее сообщалось, что Лондон категорически не согласен с тем, что его эсминец устроил провокацию в Чёрном море и был с позором изгнан.