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Позорный побег британского эсминца пытаются глушить расследованием о Путине
27 июня 2021, 16:30 • 296 • Политика
В британских СМИ после провокации, устроенной эсминцем Defender у берегов Крыма, занялись шпиономанией, направленной против России.
Автор Telegram-канала "Расстрельный" сообщает, что после провокации британского эсминца Defender около берегов Крыма СМИ Великобритании стали пугать читателей шпионами из России.
- иронизирует автор канала.
В статье газеты утверждается, что в Британии сейчас около 300 "агентов Кремля, которые пытаются украсть государственные секреты", и это даже больше, чем во времена Иосифа Сталина.
По мнению автора канала, после того "как один из самых грозных британских эсминцев сначала нарушил границы РФ, а потом позорно сбежал, градус демонизации России в западной прессе только возрос".
- добавил автор канала "Расстрельный".
Ранее сообщалось, что Лондон категорически не согласен с тем, что его эсминец устроил провокацию в Чёрном море и был с позором изгнан.
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