Настало время, когда неподготовленному человеку снова орет в уши пропаганда.

И я имею в виду не ту архаичную пропаганду из телевизора, которая действует только на пенсионеров, а другую, организованную специально для нас.

Ей нужно уметь сопротивляться.

Нужно уметь отбрасывать ее яркие вроде бы аргументы.

Пройдемся по ним.

"Возмущенная молодежь вышла на улицы! Вы проиграете, потому что за молодежью будущее!"

Нет, это не так.

Будущее не за молодежью, а за теми людьми, в которых эта молодежь превратится со временем, пройдя сквозь строй взросления, ошибок и разочарований. И прежними эти люди не будут.

"Главное не лидеры и не идеология, главное это сама возможность свободных выборов!"

Нет, это не так.

Свободные выборы менее важны, чем сохранение мира, живых людей, их безопасности, имущества и единого государства. На свободных выборах 1991 года был избран человек, приведший страну к национальной катастрофе, и если бы можно было этого избежать, следовало бы обойтись без таких выборов.

"Люди вышли, чтобы бороться за свои права, свое достоинство - и позорно не поддерживать их в этом".

Нет, это не так.

Позорно поддерживать кого попало и в чем попало. Люди вышли, чтобы бороться именно что за свои права - права либеральных политиков из аппер-мидл класса, космополитической интеллигенции и мажорной части московского студенчества, а наши права, и уж тем более права находящихся под внешней угрозой Крыма и Донбасса их волнуют не больше, чем дохлая кошка на дороге.

"Чиновники заврались, они воры, коррупционеры и лицемеры, и мы должны любой ценой сменить их!"

Нет, это не так.

Чиновники, несомненно, жулики и проходимцы, но молодые политики, которые с самого начала своей бурной деятельности тщательно скрывают источники своего финансирования - плохая замена действующей власти. Разумнее подождать, пока у нынешних коррупционеров появятся честные оппоненты, а не молодые копии.

"Вы против свободы, за полицейский произвол, за вечное правление Путина?"

Нет, это не так.

Мы за свободу разных людей желать самого разного - и, чтобы их столкновение не приводило к репрессиям или войне, как кое-где по соседству, нужны мирные согласованные площадки для выражения своей точки зрения. Тогда вместо произвола и вечного правления вдруг образуется естественная поколенческая смена власти в середине 2020-х годов.

"Причем тут революция, Путин, Крым, Донбасс, ведь это же выборы в Мосгордуму, мы выбираем городской парламент и возмущены махинациями с допуском".

Нет, это не так.

В 2018 году Навальный не был допущен к выборам президента, хотя вел предвыборную кампанию - и никого это почему-то не возмутило. Несколькими годами ранее Яшин и прочие нынешние "московские политики" пытались представить себя местными депутатами от Костромской области - они тогда еще не знали, что их интересует только Москва. На самом деле, конечно, имеет место общая борьба за власть в стране. Просто Собянин, как и до него Медведев, оказался в этой борьбе слабым звеном, а самоотвод кандидата Федермессер и освобождение Голунова стали двумя локальными победами, которые воодушевили протестное сообщество. Не будь их - не было бы и ярости из-за подписей.

"Что же это за слабые полицейские, которых так волнуют бумажные стаканчики, летящие в их сторону".

Нет, это не так.

Полицейские у нас - обычные мужики, и уж всяко гуманнее того ОМОНа, который избивал коммунистические митинги начала девяностых. Но очень закономерно, что полицейских - не от хорошей жизни пошедших на эту тяжелую работу - злят истеричные инфантилы, с которыми им приходится иметь дело в Москве. Полицейские справедливо считают, что те с жиру бесятся. А если кто слишком интеллигентен, чтобы в это поверить - рекомендую обратиться к прекрасному стихотворению кинорежиссера Пазолини о полиции и бунтующих студентах, которое легко найти в гугле.

"Власть испугалась, она боится протеста, поэтому оцепляет наши улицы и бульвары".

Нет, это не так.

Власть не боится интеллигентов, мажоров и инфантилов. Но она действительно боится дать сигнал всем остальным игрокам в политику внутри и вовне своей системы, что любое прежде неразрешенное действие - может быть явочным порядком разрешено. Потому что хорошо знает: получив этот сигнал, на сцену явятся совсем другие люди. И это разумно с ее стороны - опасаться таких сигналов. Разумно это и для всех нас.

"Вы архаика, вы вчерашний день, современный мир живет по-другому, и вам от этого не уйти!"

Современный мир живет таким образом, что жители депрессивных британских индустриальных городков переголосовали Лондон во время Брекзита, рабочие Пенсильвании и Мичигана избрали Трампа вопреки хотелкам Нью-Йорка и Сан-Франциско, а в Италии у власти находится самое правое правительство со времен страшно сказать кого. Напомню и о том, что непосредственным результатом волнений 1968 года стало избрание правых политиков Никсона и Помпиду. История нелинейна, и светлое будущее веганов и трансгендеров когда-то и где-то случается, но совсем не так однозначно и повсеместно, как об этом принято трубить.

Не верьте пропаганде, милые.

Не верьте альтернативному телевизору.

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