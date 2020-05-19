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«Позорники и импотенты!» Поклонская ответила журналисту Гордону и СБУ на желание посадить ее за решетку

19 мая 2020, 18:20  •  91 • В России

Известный киевский журналист Дмитрий Гордон провел два скандальных интервью. Первое — с депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Второе — с бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым. Когда выпуски загрузили в сеть, украинские националисты закидали офис Гордона яйцами. А силовиков попросили провести расследование в отношении журналиста. Тогда Гордон признался, что его интервью — это допрос подозреваемых, который был согласован со спецслужбами.

Депутат Поклонская в разговоре с «КП» ответила Гордону и украинским прокурорам, которые захотели посадить ее за решетку.

- Я не понимала, что это все может лечь в основу допроса, - сказал Поклонская. - Это нарушения всех процессуальных прав. Он журналист по идее и, когда он берет интервью, он выступает не в качестве следователя. Это то, что он как будто бы выполнял спецзадание и тому подобное, честно говоря, для меня это непрофессионализм со стороны сотрудников службы безопасности Украины и импотенция правоохранительной системы Украины и прокурора украинских. Чего они там делают? Может, им понравилось, как я пою? Так я еще могу и танцевать. Может быть, реально так скучно им, ничего нельзя делать, преступники на улице разгуливают, убийцы разгуливают на улицах Киева – это поросюки, свинарчуки, тягнибоки, турчиновы, порошенки, которые совершали ужаснейшие преступления против украинского народа. А они сидят, вот эти импотентики в правоохранительной системе и ничего сделать не могут.

Поклонская уверена, что из-за этих интервью Гордону устроили травлю.

- Журналист берет интервью, они это все перекручивают, потом наезжают на этого журналиста… Подождите, а где международные организации, где международное журналистское сообщество, которое должно вступиться за Гордона? Вы чего, товарищи демократическое общество? Какое у вас правовое государство? Там африканские племена какие-то и то больше соблюдают прав. О какой свободе, о каких правах журналистов можно говорить в Украине, если журналист сделал свою работу, а на него теперь набрасываются все на свете? Я считаю, что это прямое нарушение даже прав журналиста Гордона. И на это необходимо обратить внимание международному сообществу, - отметила она.

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