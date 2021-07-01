Позорная страница международного правосудия

30 июня Международный трибунал по бывшей Югославии (действующий сейчас в виде «Гаагского отделения Международного остаточного механизма по уголовным трибуналам») вынес свой последний приговор сербам ка народу. Формально этот приговор объявлен двум физическим лицам, но обстоятельства процесса и деятельности МТБЮ в целом говорят о том, что речь идёт о гораздо большем…

Приговор объявлен главе службы безопасности Сербии Йовице Станишичу и высокопоставленному сотруднику службы Франко Симатовичу. Оба сербских офицера занимали свои должности во время президентства Слободана Милошевича.

Й.Станишич и Ф.Симатович были обвинены в совершении таких преступлений, как преследования, депортации и убийства во время вооружённого конфликта на территории Хорватии и Боснии и Герцеговины в 1992-1995 годах. Прокуратура не утверждала, что кто-либо из обвиняемых совершил эти преступления лично. Как это заведено у них, в Гаагском трибунале использовали теорию «совместных преступных действий» (joint criminal enterprise), хотя Статут трибунала не предусматривает никаких «теорий» в качестве основания для установления ответственности.

В этом суть кричащего нарушения основополагающих принципов правосудия: чтобы доказать «вину» обвиняемых в МТБЮ, прокуратуре и судьям потребовалось придумать, как связать совершённые преступления во время конфликта на территории бывшей Югославии с теми, кто не имел к этим преступлениям никакого отношения. Для этого и была совершена «международная судебная афера века», когда в практику МТБЮ ввели «теорию совместных преступных действий».

Перед прокурором МТБЮ поставили задачу доказать, что войну в Хорватии и Боснии развязали не местные фашиствующие князьки Ф.Туджман и А.Изетбегович, ставшие впоследствии «президентами», а … Сербия и Милошевич! Последовало обвинение Милошевича в том, что он через свои спецслужбы организовывал войну в соседних республиках. А руководство сербской службы безопасности в лице Й.Станишича и Ф.Симатовича стало тем «связующим звеном», которое должно было в схеме Гаагского трибунала доказать вину Сербии как государства и народа. И вывести из-под ответственности реальных виновников преступлений.

Однако Гаагскому трибуналу не удалось осудить Милошевича. Поэтому судьба Станишича и Симатовича была предопределена: они должны были быть осуждены, несмотря ни на что. Несмотря на убедительные доказательства (представленные ещё С.Милошевичем!) о том, что войну готовили Ф.Туджман и И.Изетбегович и их зарубежные покровители. Несмотря на показания свидетелей защиты, которые были представлен на процессе руководителей сербской службы безопасности.

Станишича и Симатовича арестовали и доставили в тюрьму Гаагского трибунала в июне 2003 года. Обвинение против них было настолько слабым, что прокуратура смогла начать процесс только через шесть (!) лет после их ареста, в 2009 году.

За четыре года процесса обвинение сумело представить столь «доказательные» материалы, что судьи были вынуждены оправдать обоих подсудимых по всем пунктам обвинения!

Это напрочь рушило «широкий замысел» хозяев МТБЮ! И в 2013 году Апелляционная палата МТБЮ отменила решение судей, назначив… новый процесс. Он начался в июне 2017 года в «новом» трибунале – в том самом «Гаагском отделении Международного остаточного механизма по уголовным трибуналам» (МОМУТ), с тем же составом прокуроров и судей. Процесс длился четыре года, было вызваны 50 свидетелей обвинения и 29 свидетелей защиты. Было представлено 3860 документов в качестве доказательств обвинения, защита представила таких документов почти две с половиной тысячи (1449 – защита Й.Станишича, 1002 – защита Ф.Симатовича).

И вот после почти двадцати лет (!) юридической вакханалии, Гаагский трибунал объявил Станишича и Симатовича виновными… в одном инциденте в одном районе Боснии!

По большому счёту МОМУТ так и не смог доказать «вину» Сербии. И хотя всё равно в глобальных СМИ новость о приговоре 30 июня разнесут как новость о «виновности Сербии в войне на территории бывшей Югославии», в тексте судебного решения такого нет!

Судьи Гаагского трибунала назначили обоим обвиняемым наказания в виде лишения свободы в 12 лет. И добавили, что письменное решение (то есть обоснование приговора!) будет представлено … «как только будет готово»! И вот такое правовое зазеркалье – сегодняшний день международного «правосудия». Здесь главное – приговорить, а за что и почему – неважно!

Уже ясно, что решение построено так, чтобы спровоцировать подачу апелляций обеими сторонами! Осуждённые подадут апелляцию в призрачных надеждах на оправдание, а прокуратура подаст апелляцию в связи с тем, что суд отклонил практически все их обвинения. Признанием вины лишь по одному инциденту прокуратура не удовлетворится.