|
"Позорище": Лукашенко прокомментировал выборы в США
07 ноября 2020, 16:35 • 193 • Политика
Глава Белоруссии считает, что американцы издеваются над демократией
Александр Лукашенко считает, что выборы президента в США, итоги которых не подвели до сих пор, стали для страны настоящим "позорищем". Он считает, что многие страны захотят потребовать от Америки проведения новых выборов наподобие того, как это произошло в Белоруссии.
Во время подсчета голосов вскрылись проблемы избирательной системы США в условиях пандемии. Так, к примеру, около 150 тысяч избирателей не получили свои бюллетени из-за задержки на почте, а также на выборах нашли почти 2 миллиона "мертвых душ" избирателей.
"Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией", – передает слова Лукашенко БЕЛТА.
Также глава Белоруссии заявил, что посмотрит, насколько западные страны осмелятся пойти против США в связи с таким, по его оценке, беспорядком на выборах президента и потребовать повторного проведения процедуры.
"Я могу сейчас сказать: никак, побоятся", – заключил он.
Напомним, выборы в США стартовали 3 ноября. До сих пор результаты президентской гонки неизвестны. По предварительной информации, лидирует оппонент Дональда Трампа Джо Байден.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
193
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 ноября 2020, 00:15
|
04 ноября 2020, 21:30
|
02 ноября 2020, 21:50
|
02 ноября 2020, 05:20
|
06 ноября 2020, 05:45
|
03 ноября 2020, 18:55
|
01 ноября 2020, 17:25