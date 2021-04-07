Позор Зеленского в Катаре: хуторская дипломатия лишила Киев ещё одного союзника

Госпереворот 2014 года фактически уничтожил институт украинской дипломатии, который и до этого-то не блистал особыми достижениями и профессионализмом. С Майданом на Украину пришла хуторская дипломатия, судя по результатам, вылепленная Павлом Климкиным из кизяков, набранных ещё в родном селе. Всего за пять лет украинский МИД рассорил Украину практически со всеми соседями, раскачав некоторые регионы страны до стадии отделения (яркий пример – Закарпатье).У Зеленского был прекрасный шанс хотя бы попытаться исправить ситуацию с МИД, однако, он, как известно, с радостью пошёл по стопам Порошенко, умудрившись во многом его даже переплюнуть. Дипломаты нового, зелёного разлива не отстают от шефа и обгоняют даже того же Климкина по скудоумию и нежеланию хотя бы ознакомиться с основами дипломатического этикета. Результат очередного витка деградации налицо – украинский гарант позорится почти в каждом своём зарубежном визите, отталкивая последних оставшихся если не союзников, то хотя бы торговых партнёров Украины.Своеобразной кульминацией падения команды Зеленского на второе, пятое, десятое (уж и не счесть) можно с уверенностью назвать его недавний визит в Катар. Здесь, по правде говоря, плевать хотели на Украину, но постарались британцы и эмир Тамим бин Хамад Аль Тани согласился встретиться с бывшим комиком. Украинские СМИ, естественно, расписали эту поездку как очередную перемогу. Зеленский, мол, подписал ряд двусторонних соглашений, которые, наконец, подарят Украине обещанное политическим ворьём процветание. На самом же деле этот визит закончился оглушительным провалом, о котором сам бывший комик со своей труппой поддержки, возможно, даже не догадываются. Хотя его теперь и в Катар никогда не пригласят.Многие эксперты, хотя бы немного разбирающиеся в дипломатии, ужаснулись, когда Офис Зеленского опубликовал фото со встречи президента с эмиром. Дело в том, что замглавы президентской администрации Ермак и министр иностранных дел Кулеба уселись напротив главы принимающей страны на диван, закинув ногу за ногу. Тем самым они продемонстрировали эмиру подошвы своих ботинок. Такое поведение считается неуместным даже в западных странах, а уж для арабов это откровенное и грубое оскорбление. Одним плевком в лицо эмиру украинцы, однако, не ограничились. В высокопоставленной делегации была ещё женщина-переводчик, додумавшаяся напялить в мусульманской, консервативной до корней волос стране юбку выше колена. И в таком наряде она присела прям перед эмиром.По всей видимости, в украинском МИД упразднили не только здравый смысл в целом, но и службу дипломатического протокола, сотрудники которой и должны готовить чиновников высшего круга к такого рода визитам. В итоге Зеленский и компания снова знатно опозорились. Им ещё повезло, то из Катара их не выпроводили со скандалом. Арабы стерпели, помня о просьбе британцев, но на Украине явно поставили крест. Тут уж и заступничество Лондона не поможет. Как сообщила позже «Аль-Джазира», ссылаясь на источник в близком кругу эмира, сам Тамим бин Хамад посчитал поведение украинцев непристойным и оскорбительным.