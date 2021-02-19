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Позор Зеленского на международной встрече объяснили особенностями украинского протокола

19 февраля 2021, 16:55  •  278 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Bai Xueqi/Xinhua/www.globallookpress.com
Глава Незалежной импровизирует на политической арене, как на сцене
Очередная неловкая ситуация, в которую президент Украины Владимир Зеленский попал во время встречи с шейхом ОАЭ, можно объяснить только особенностями новой службы протокола в Киеве. Об этом заявил экс-руководитель протокола президента РФ Владимир Шевченко.
Ранее стало известно, что Зеленский преподнес шейху подарок – автомат украинского производства "Форт". Но оказалось, что магазин к нему приложили не того размера, затвор заклинило, и Зеленский не смог продемонстрировать зарубежному коллеге гордость укрвоенпрома.
Эта ситуация повергла в шок российского специалиста. Он удивился, как Зеленский вообще управляет страной с таким подходом к делу.
"Зеленский решил похвастаться оружием, вручить его лично эмиру, не зная даже, как оно работает и что это вообще. Это уму непостижимо",
– высказался Шевченко, отметив, что служба протокола должна была проверить, исправен ли автомат и соответствует ли такой подарок традициям страны визита. Обычно обговариваются даже менее значительные детали, чтобы глава государства не попал впросак.
"А у Зеленского, похоже, такой сценарий: ну, поехали, давай прогуляемся, пойдем к дяде Васе пивка выпьем",
– иронично заметил Шевченко в комментарии "Царьграду".
Ранее пресс-служба президента Украины перепутала Литву и Латвию, а сам Зеленский сопроводил обращение к КНР фотографией столицы Непала Катманду.

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