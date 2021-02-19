Позор Зеленского на международной встрече объяснили особенностями украинского протокола

Владимир Зеленский. Фото: Bai Xueqi/Xinhua/www.globallookpress.com

Глава Незалежной импровизирует на политической арене, как на сцене

Очередная неловкая ситуация, в которую президент Украины Владимир Зеленский попал во время встречи с шейхом ОАЭ, можно объяснить только особенностями новой службы протокола в Киеве. Об этом заявил экс-руководитель протокола президента РФ Владимир Шевченко.

Ранее стало известно, что Зеленский преподнес шейху подарок – автомат украинского производства "Форт". Но оказалось, что магазин к нему приложили не того размера, затвор заклинило, и Зеленский не смог продемонстрировать зарубежному коллеге гордость укрвоенпрома.

Эта ситуация повергла в шок российского специалиста. Он удивился, как Зеленский вообще управляет страной с таким подходом к делу.

"Зеленский решил похвастаться оружием, вручить его лично эмиру, не зная даже, как оно работает и что это вообще. Это уму непостижимо",

– высказался Шевченко, отметив, что служба протокола должна была проверить, исправен ли автомат и соответствует ли такой подарок традициям страны визита. Обычно обговариваются даже менее значительные детали, чтобы глава государства не попал впросак.

"А у Зеленского, похоже, такой сценарий: ну, поехали, давай прогуляемся, пойдем к дяде Васе пивка выпьем",

– иронично заметил Шевченко в комментарии "Царьграду".

Ранее пресс-служба президента Украины перепутала Литву и Латвию, а сам Зеленский сопроводил обращение к КНР фотографией столицы Непала Катманду.