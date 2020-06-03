Позор страны? Навальный одним оскорблением сдал самого себя

Адвокат Илья Ремесло обратился к прокурору Москвы и в Следственный комитет России с требованием привлечь Алексея Навального к ответственности. По словам юриста, оппозиционер в соцсетях ранее оскорбительно отозвался о ветеране Великой Отечественной войны. Кроме того, допустил Ремесло, не исключено, что именно Навальный может стоять за провокацией во время онлайн-шествия "Бессмертного полка".

Оскорбление, которое "сдало" Навального, по-прежнему находится в его Telegram-канале. Там, в частности, он сопроводил ролик телеканала RT, в котором известные люди выражают поддержку поправкам в Конституцию язвительным комментарием. В своей оценке он называет граждан на видео "позором страны", "продажными холуями" и "людьми без совести".

Но, отмечает Ремесло, на 38-й секунде ролика запечатлён участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко.

"Таким образом, Навальный А. А., назвав ветерана ВОВ Артеменко И. С. "продажным холуем", совершил правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 5.61 КоАП РФ. Кроме того, ранее активисты Навального А. А. организовали атаку на сайт "Бессмертного полка", присылая на него фотографии нацистских преступников. Множество активистов в команде Навального А. А. ранее придерживались нацистских взглядов: таким образом, с учётом этих фактов и последних действий Навального А. А., данный гражданин может стоять за атакой на "Бессмертный полк" и иными преступлениями", - предположил адвокат.

Он призвал правоохранителей привлечь оппозиционера к ответственности.