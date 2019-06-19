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«Позор, мне с вами не по пути!»: Жириновский покинул заседание Госдумы из-за отклонения законопроекта о гражданстве для детей русских
19 июня 2019, 17:09 • 105 • В России
В среду на Охотном Ряду было громко. Шумел Владимир Жириновский, возмутившись решением коллег отклонить законопроект ЛДПР об упрощении получения гражданства. Он предлагал облегчить предоставление гражданства тем иностранцам и лицам без гражданства, у которых в акте о рождении хотя бы один из родителей указан как русский. Таких претендентов жириновцы хотели избавить от требований постоянного проживания в России в течение пяти лет, предоставления вида на жительства, сдачи экзамена по русскому языку.
Внесла законопроект фракция еще в 2016 году, и вот три года спустя на пленарном заседании Госдумы эту патриотическую идею решили отклонить.
- Вам будет стыдно! Возьмите стенограмму и сохраните для потомков, чтобы они знали, что бабушка или дедушка в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства. Все государства дают - немцы, Израиль, Венгрия, поляки. Моментально дают гражданство без всяких ограничений, - гремел ВВЖ. - Я в качестве протеста покидаю зал, мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан. Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающим за рубежом. Я покидаю такой зал! Мне с вами не по пути!
После его громкого ухода депутаты тем не менее проголосовали «против».
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