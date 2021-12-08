Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачиван...
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спас...
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светоф...
Главная / Аналитика

Позор должен был спасти нас от войны и обогатить. Что пошло не так

08 декабря 2021, 08:55  •  369 • Аналитика
© РИА Новости / Александр Макаров
Тридцать лет назад, когда в "Вискулях" были подписаны Беловежские соглашения, денонсирующие Союзный договор 1922 года, то есть юридически упраздняющие СССР, люди отреагировали на это крайне спокойно. Точнее — вообще не отреагировали.
Что, впрочем, бывало в истории и прежде.
В 476 году от Рождества Христова варвар Одоакр низложил последнего западно-римского императора Ромула Августула, что знаменовало переход к Темным векам. Правда, римляне этого не заметили. Дичали прежде, дичали дальше.
В 843 году наследники Карла Великого Карл Лысый, Людовик Немецкий и Лотарь заключили договор по типу Беловежского, разделив империю на три части. Но опять же никто не называл их "верденскими каинами", и разделение прошло незаметно. Хотя после этого вековечная вражда Франции и Германии длилась 11 веков, а Лотарингия служила постоянным яблоком раздора.
Да и 25 октября 1917 года — если верить Маяковскому —
"Дул, как всегда, октябрь ветрами.
Рельсы по мосту вызмеив,
гонку свою продолжали трамы
уже — при социализме".
Холод, голод, гражданская война — и прекращение трамвайного движения — настали, как им положено, но не сразу.
То есть большое видится на расстоянье — хоть каком-то.
По состоянию же на начало декабря 1991 года жившим тогда виделось совсем другое. В первую очередь — обрушение всякого снабжения. Магазинные полки сделались идеально пусты. На границе областей стихийно возникали таможни. Единое хозяйство расползалось, укрепляя и рядовых граждан, и власти в мысли "спасайся кто может". Причем спасайся здесь и сейчас.
Тогда как единое государство тем и отличается от хаотического конгломерата людей и территорий, что в нем худо-бедно действуют силовые структуры, собираются налоги, а власть обладает средствами принудить к выполнению своих требований. Все это в конце 1991 года либо вовсе отсутствовало, либо находилось на пути к исчезновению.
И как раз со средствами государственного принуждения все обстояло совсем неважно. Чтобы попытаться опять сплотить союз нерушимый республик свободных и заставить их исполнять приказы из Москвы — если это вообще было возможно, — требовалась сила, в том числе и вооруженная. То есть боеспособная армия, выполняющая приказы.
Но изданный 7 ноября 1991 года — за месяц до Беловежских соглашений — президентский указ "О введении чрезвычайного положения в Чечено-Ингушской республике" не был выполнен. Отсутствовала и военная, и политическая готовность. Притом что если Центр оказался бессилен против ЧИР, на что он мог рассчитывать, пытаясь привести к покорности Украину и Среднюю Азию?
А при отсутствии державной силы разговоры в стиле "Ребята, давайте жить дружно" были бы столь же душевны, сколь и неплодотворны. Готовность "ребят" платить налоги и блюсти дисциплину товарных поставок отсутствовала начисто.
Отсюда и решение разрубить гордиев узел. "Россия будет справляться сама, а вы — как хотите". Некоторые руководители — вроде бывшего госсекретаря Г. Э. Бурбулиса — до сей поры гордятся беловежской ампутацией, но все же они скорее в меньшинстве. В основном принято считать, что ничего особенно хорошего тут не было, а было что-то на линии похабного Брестского мира, порожденного безвыходностью.
Но похабство может быть большим или меньшим. По состоянию на конец 1991 года в основном считалось, что похабство будет умеренным. Ведь мы окружены друзьями, с бывшими республиками СССР если и есть недоразумения, то довольно незначительные и в общем-то решаемые. А главное — отказавшись от империи, мы войдем в семью народов Запада. Ради того можно и похабство претерпеть.
По состоянию на конец 2021 года выясняется, что похабный мир не уберег — хотя вроде бы должен был — территорию СССР от кровопролития. Не будем уже говорить о Кавказе и Средней Азии, там и до 1991 года было неспокойно. Но представить себе, что украинская артиллерия будет методически бить по городам и поселкам Донбасса, а в Киеве — про Львов и говорить нечего — открытые демонстрации нацистов станут повседневностью — такой буйной фантазии в 1991 году ни у кого не было. Ни у сторонников Беловежских соглашений, ни даже у противников.
Можно, конечно, сказать, что убытки разум дают и в обозримой исторической перспективе повторение Беловежья при полном безразличии народа вряд ли возможно — именно поэтому, кстати, прогрессивная общественность бесится до истерики. Но уж больно великими были убытки.
Конечно, в истории всегда так. Но от этого легче не делается.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



369
Источник
Похожие новости
06 декабря 2021, 09:05
Чего американцы хотят от Путина и чем будут угрожать
07 декабря 2021, 10:10
Как тебе такое, Россия: Украина покупает электроэнергию в Эмиратах
06 декабря 2021, 20:45
Бросок на Луну: что Путин делал в Индии на самом деле
07 декабря 2021, 14:50
Ради строительства новой дороги у крымчан отнимают дома
07 декабря 2021, 10:10
Мужчин нужно убрать: за что в Европе медиа убивают белых
06 декабря 2021, 10:15
Киргизские выборы рассорят мигрантов и спровоцируют этнические бунты и погромы
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 декабря 2021, 03:40
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
08 декабря 2021, 00:10
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "партнёра&...
08 декабря 2021, 00:10
России грозит полная изоляция от мировой финансовой системы – Нуланд
08 декабря 2021, 00:10
Откровенно и по-деловому: Кремль подвёл итоги встречи Путина и Байдена
08 декабря 2021, 01:55
Три видео о призыве в армию, которые нельзя пропустить: "Я русский, и даже мне с...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 декабря 2021, 00:50
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачивания» проекта «Северный поток — 2»
05 декабря 2021, 19:05
На Украине заявили о правах на Сибирь и Дальний Восток
03 декабря 2021, 09:55
Украинский разведчик одним фактом осадил панику из-за "нападения России"
04 декабря 2021, 14:30
Документы вручены. Донбасс стал ещё на шаг ближе к России
07 декабря 2021, 01:25
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора"
06 декабря 2021, 13:45
Украину готовят к акту суицида. Какая роль отведена России?
01 декабря 2021, 12:25
Госпереворот на Украине обернулся военной операцией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.