Позор дипломатии США: Американский постпред наступил на украинские "грабли"

Американский постпред при ОБСЕ Джеймс Гилмор публично опозорился, опубликовав снимок Лодзинского гетто под видом фотографии депортации крымских татар. При этом всего годом ранее точно такую же ошибку совершило посольство Украины в США.

На прокол американского постпреда обратило внимание российское посольство в США. Дипломаты в очередной раз указали, что на опубликованном снимке изображены евреи из Лодзинского гетто, которых сажают в грузовые поезда для депортации в лагерь смерти Хелмно. Фото было сделано в польском городе Лодзь. Оригинал хранится в архиве вашингтонского Музея памяти жертв Холокоста.

В 2019 году посольство Украины в США опубликовало снимок под видом фотографии депортируемых из Крыма татар. В этом году на те же грабли наступил уже постпред США в ОБСЕ.