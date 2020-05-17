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Позор дипломатии США: Американский постпред наступил на украинские "грабли"
17 мая 2020, 16:55 • 263 • Политика
Постпред США опозорился по "методичке украинской дипломатии". Дипломат опубликовал фото с евреями, которых везут в лагерь смерти, выдав за снимок депортируемых из Крыма татар. Годом ранее точно так же поступило посольство Украины в США.
Американский постпред при ОБСЕ Джеймс Гилмор публично опозорился, опубликовав снимок Лодзинского гетто под видом фотографии депортации крымских татар. При этом всего годом ранее точно такую же ошибку совершило посольство Украины в США.
На прокол американского постпреда обратило внимание российское посольство в США. Дипломаты в очередной раз указали, что на опубликованном снимке изображены евреи из Лодзинского гетто, которых сажают в грузовые поезда для депортации в лагерь смерти Хелмно. Фото было сделано в польском городе Лодзь. Оригинал хранится в архиве вашингтонского Музея памяти жертв Холокоста.
В 2019 году посольство Украины в США опубликовало снимок под видом фотографии депортируемых из Крыма татар. В этом году на те же грабли наступил уже постпред США в ОБСЕ.
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