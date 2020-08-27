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Познер высказался об отравителях Навального, защитив врачей и Путина

27 августа 2020, 19:10  •  110 • Политика
Владимир Познер призвал разбираться в деле о госпитализации Алексея Навального холодно и без эмоций. Говоря о вероятных отравителях Навального, если они вообще есть, журналист высказался в защиту врачей и Владимира Путина.
Журналист, телеведущий Владимир Познер высказался о ситуации вокруг лечения основателя ФБК Алексея Навального, который сегодня находится в немецкой клинике "Шарите". Стабилизировали состояние Навального в Омске, его сняли с рейса Томск - Москва и срочно госпитализировали. Омские медики одними из первых начали проверять версию отравления, однако их подозрения так и не подтвердились. В то же время немецкие врачи заявили об отравлении ингибиторами холинэстеразы, но так и не сделали никаких более подробных заявлений.
Пока Алексей Навальный продолжает лечение, его состояние стало объектом для политических манипуляций. На это в беседе с радио Sputnik обратил внимание и Владимир Познер.
"Когда я узнал, что Навальный в больнице, что подозревают его отравление, меня стало беспокоить, как это повернётся с точки зрения международной политики, - ответил тележурналист. - Ведь совершенно очевидно - это почти безусловный рефлекс, - что сразу же обвинения пойдут в сторону руководства России".
В то же время сам Владимир Познер не считает, что руководство России причастно к отравлению Навального. И тут тележурналист призывает на помощь логику. Он напоминает, что Навальный на протяжении долгих лет работал так, как ему было удобно - проводил свои расследования, ездил по городам России и так далее, и тому подобное.
"Если говорить холодно и без эмоций, то этот случай с Навальным гораздо более опасный и менее выгодный для российского руководства, чем его дальнейшая деятельность", - подчеркнул Познер.
Кроме того, журналист добавил, что верит и российским врачам, которые не обнаружили следы ингибиторов холинэстеразы, и немецким специалистам. Познер полагает, что дело здесь может быть в разных подходах. Что касается тех, кто может быть виновен в отравлении - если, конечно, виновный есть, - Познер добавляет: "...у Навального есть враги - он многих людей разоблачил. Я мог бы допустить, что кто-то ему захотел мстить и нашёл для этого способ. Но это надо доказать", - подчеркнул собеседник радио.

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