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Познер вынес приговор США: Америка больше не "лучшая в мире"
19 января 2021, 12:40 • 61 • Политика
Познер констатировал долгосрочный ущерб имиджу США. "То, что произошло, нанесло ущерб образу Америки в мире, этот ущерб долгосрочный, это не пройдёт завтра или послезавтра… Как надолго - может быть, навсегда", - заявил телеведущий.
США после событий в Вашингтоне потеряли свой статус "лучшей страны в мире" и "светоча демократии". Такое мнение высказал журналист и телеведущий Владимир Познер.
По его словам, произошедшее в январе нанесло сокрушительный удар по имиджу США, от которого страна может уже никогда не оправиться. Познер отметил, что американцы очень любят ставить себя в пример другим, однако теперь они лишились этой возможности.
- сказал Познер в разговоре с телеканалом RTVI.
Речь идёт о волнениях, возникших в США после сомнительной победы Джо Байдена на выборах президента. Кульминацией этих волнений стал штурм Капитолия, закончившийся смертями нескольких участников протестов.
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