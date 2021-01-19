Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
"Опа-на! А-а-а": Дочь отказавшегося от России актёра призналась папе в...
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "с...
Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генер...
Главная / Политика

Познер вынес приговор США: Америка больше не "лучшая в мире"

19 января 2021, 12:40  •  61 • Политика
Познер констатировал долгосрочный ущерб имиджу США. "То, что произошло, нанесло ущерб образу Америки в мире, этот ущерб долгосрочный, это не пройдёт завтра или послезавтра… Как надолго - может быть, навсегда", - заявил телеведущий.
США после событий в Вашингтоне потеряли свой статус "лучшей страны в мире" и "светоча демократии". Такое мнение высказал журналист и телеведущий Владимир Познер.
По его словам, произошедшее в январе нанесло сокрушительный удар по имиджу США, от которого страна может уже никогда не оправиться. Познер отметил, что американцы очень любят ставить себя в пример другим, однако теперь они лишились этой возможности.
То, что произошло, нанесло ущерб образу Америки в мире, этот ущерб долгосрочный, это не пройдёт завтра или послезавтра... Как надолго - может быть, навсегда,
- сказал Познер в разговоре с телеканалом RTVI.
Речь идёт о волнениях, возникших в США после сомнительной победы Джо Байдена на выборах президента. Кульминацией этих волнений стал штурм Капитолия, закончившийся смертями нескольких участников протестов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
19 января 2021, 02:35
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в Вятке
19 января 2021, 00:45
Кто лишил Белоруссию ЧМ по хоккею - 2021: Тихановская сдала всех причастных
19 января 2021, 04:25
У депутатов отобрали бюджетную "кормушку". В Петербурге бунт?
19 января 2021, 02:35
За предсказавшего катастрофу российской экономике миллиардера взялись следователи ЕС
19 января 2021, 06:15
Северный морской путь впервые пройден зимой без ледокола: Что это означает для России
19 января 2021, 10:50
Трамп перед уходом сделал гадость России
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 января 2021, 02:35
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в Вятке
19 января 2021, 00:45
Кто лишил Белоруссию ЧМ по хоккею - 2021: Тихановская сдала всех причастных
19 января 2021, 04:25
У депутатов отобрали бюджетную "кормушку". В Петербурге бунт?
19 января 2021, 02:35
За предсказавшего катастрофу российской экономике миллиардера взялись следователи ЕС
19 января 2021, 06:15
Северный морской путь впервые пройден зимой без ледокола: Что это означает для России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2021, 06:20
Санду раскрыла авантюрные планы: Кто на самом деле стоит за "Триморьем"?
13 января 2021, 08:10
"Минуточку, а что это такое?": Госизмену ради Байдена совершили у всех на глазах - Паркс
15 января 2021, 00:30
«Сливайте воду с тепломагистралей, на Украине грядёт газовый Армагеддон!» – Соскин
15 января 2021, 09:40
Пушилин бежит в Россию? Спецоперация СБУ провалилась, едва начавшись
15 января 2021, 11:30
Данные разведки США о крушении МН17 в Донбассе могут обнародовать
15 января 2021, 22:30
Новое распоряжение Трампа вызвало ярость сторонников Байдена
18 января 2021, 07:20
Прощай, Навальный! Методичка "слабая, но сильная жена" запущена
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.