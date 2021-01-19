Познер вынес приговор США: Америка больше не "лучшая в мире"

США после событий в Вашингтоне потеряли свой статус "лучшей страны в мире" и "светоча демократии". Такое мнение высказал журналист и телеведущий Владимир Познер.

По его словам, произошедшее в январе нанесло сокрушительный удар по имиджу США, от которого страна может уже никогда не оправиться. Познер отметил, что американцы очень любят ставить себя в пример другим, однако теперь они лишились этой возможности.

То, что произошло, нанесло ущерб образу Америки в мире, этот ущерб долгосрочный, это не пройдёт завтра или послезавтра... Как надолго - может быть, навсегда,

- сказал Познер в разговоре с телеканалом RTVI.

Речь идёт о волнениях, возникших в США после сомнительной победы Джо Байдена на выборах президента. Кульминацией этих волнений стал штурм Капитолия, закончившийся смертями нескольких участников протестов.