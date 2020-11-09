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Познер вычеркнул Россию из списка великих держав

09 ноября 2020, 12:35  •  333 • Политика
Владимир Познер. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Выстраивая отношения с США, РФ нужно здраво оценивать свое место мире
Вашингтону придется считаться с Москвой, но и россияне должны понимать, что вес их страны в мире не очень велик. Об этом заявил обозреватель Владимир Познер.
"Надо отдавать себе отчет, что Россия все-таки не великая держава. На сегодняшний день, их, наверное, осталось две: Соединенные Штаты и Китай",
– приводит мнение журналиста-международника портал "Познер Онлайн". В то же время, игнорировать Москву Вашингтон не может из-за ее военной мощи. Но поскольку "танцевать под американскую музыку" Россия отказывается, ее используют в политических целях, когда нужно найти объяснение каким-то проблемам и провалам. Вот и получается, что все плохое происходит из-за России.
По мнению Познера, Москва четко дала понять Вашингтону, что не станет ему подчиняться, когда это создает угрозу ее национальным интересам, будь то в Европе, на Ближнем Востоке или в Средней Азии. Это и является камнем преткновения для российско-американских отношений, поскольку США хотят видеть однополярный мир, где они – в центре, а остальные вертятся вокруг.
Ранее американский эксперт дал совет новой администрации Белого дома, как строить отношения с Кремлем.
Познер, со своей стороны, еще до выборов в США предсказал массовые беспорядки вплоть до вооруженных столкновений в случае победы Джо Байдена.

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