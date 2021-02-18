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Познер указал на давнюю дискриминацию России

18 февраля 2021, 14:20  •  113 • Политика
Владимир Познер. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Санкции и оскорбления заставляют Москву защищаться
Если между Россией и Западом и появится новый железный занавес, то опустит его не Москва. В этом убежден телеведущий, журналист-международник Владимир Познер.
Комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности к разрыву связей с ЕС, Познер отметил, что это естественная реакция на действия Запада.
"Россия подвергается несправедливой дискриминации со стороны Запада. Причем это происходит давно, со времен второго срока Билла Клинтона",
– высказался журналист, вспоминая международную ситуацию в период конца прошлого – начала нынешнего веков и поведение Белого дома, задававшего тон своим союзникам.
"Запад явно дает понять, что не хочет иметь с ней (– с Россией – прим.ред.) дело. Поэтому если и будет опускаться занавес, то не со стороны России",
– подчеркнул Познер в эфире НСН.
Ранее эксперт назвал слова Лаврова "отрезвляющей пощечиной" Евросоюзу, призванной остановить истерику. Сам министр напомнил, что на Западе давно отдаляются "от всего русского".

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