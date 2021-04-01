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Познер спровоцировал беспорядки в Тбилиси: Полиция стоит "живым щитом"
01 апреля 2021, 01:25 • 70 • Политика
В Тбилиси начались столкновения протестующих и полиции из-за прибывшего в столицу Грузии Владимира Познера. Полиция встала "живым щитом" у гостиницы, где остановился российский журналист.
Визит российского телеведущего Владимира Познера спровоцировал беспорядки в Тбилиси. В столице Грузии начались столкновения между полицией и оппозицией, требующей выдворения журналиста из страны.
Сообщается, что гнев грузинских оппозиционеров вызвали высказывания Познера об Абхазии. Телеведущий высказал мнение о том, что регион никогда снова не станет частью Грузии. Радикалы попытались проникнуть в отель, где остановился Познер, чтобы устроить над ним расправу, но им помешала полиция.
Сейчас грузинские правоохранители стоят возле гостиницы "живым щитом" и никого не подпускают к зданию. В ответ, по информации СМИ, грузинским радикалам удалось отключить подачу электроэнергии в здание отеля.
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