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Познер раскусил Лукашенко

13 августа 2020, 11:20  •  47 • Политика
Александр Лукашенко Фото: Pravda Komsomolskaya /Russian Look Press/www.globallookpress.com
Лидер Белоруссии с первых дней был готов на любые действия ради власти
Еще на заре своей президентской карьеры Александр Лукашенко производил впечатление человека, готового ради власти на любые меры. Это отметил телеведущий и журналист Владимир Познер, вспоминая ужин 25-летней давности, организованный олигархом Борисом Березовским в честь нового главы Белоруссии.
Телеведущий, по его же словам, тогда отказался произносить хвалебные речи в честь Лукашенко, считая его "советским продуктом в худшем виде". Последующие годы правления белорусского президента только подтвердили это, а последние события в Республике не оставили сомнений.
"Беларусь при Лукашенко превращена в полицейское государство", – написал Познер на своем сайте.
Журналист согласился, что в интересах геополитики иногда приходится заключать союзы с лидерами, которым в другое время не подал бы руки. Так было у Москвы с Минском. Но России пора показать, что ей не все равно, кого называть союзником. Применение слезоточивого газа, резиновых пуль, водометов против простых граждан – достаточный повод для этого.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли очередные выборы президента. По официальным данным, победил Лукашенко. Белорусы, не согласные с этим, четвертый день выходят на улицы, передает "ФедералПресс". Сам глава государства уверен, что все протесты – от безделья. Он потребовал от спецслужб выявить всех нарушителей и в срочном порядке всех трудоустроить.

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