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Познер "как гражданин Франции" призвал отправить мигрантов в Африку

30 октября 2020, 22:20  •  103 • В мире
Телеведущий Владимир Познер предложил принять жёсткие меры против мигрантов во Франции после теракта в Ницце. По его словам, следовало бы выслать из Франции тысячи мигрантов в Алжир.
Телеведущий Владимир Познер заявил, что как гражданин Франции считает правильным рекомендовать жёсткие меры в отношении мигрантов. По его словам, следует немедленно выслать из страны несколько тысяч приезжих.
По его мнению, высылке должны подвергнуться те, у кого даже есть французское гражданство, но на которых собрано досье в полиции.
"А такие досье, конечно, имеются в большом количестве, и этих людей просто взять и выслать обратно в Алжир", - цитирует его слова Радио Sputnik.
Кроме того, убеждён Познер, Париж должен следовать жёстко этой линии. Власти Франции должны карать за каждого убитого, изнасилованного или раненного экстремистом француза.
При этом, добавил он, вероятно, в ЕС не будут довольны такими радикальными мерами. Партнёры Франции по союзу будут критиковать эту стратегию. Однако, уверен телеведущий, иного пути нет.
"Если они не пойдут на эти меры, то в конце концов на эти меры пойдут рядовые граждане, ведь терпению придёт конец, и я думаю, что он уже пришёл", - заявил он.
Напомним, что Познер является гражданином России, Франции и США.
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, несколько получили ранения. Совершившего атаку задержали, при этом он был ранен. Позже выяснилось, что нападавший - выходец из Туниса.

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