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Познер покинул эфир "Аль-Джазиры" после того, как Путина назвали кагэбэшником

25 февраля 2018, 03:54  •  1163 • Политика
Телеведущий Владимир Познер объяснил, почему покинул прямой эфир телеканала "Аль-Джазира", где пытались показать "Россию такой, какая она есть".
Журналист и телеведущий Владимир Познер покинул эфир телеканала "Аль-Джазира". Передача, где он должен был принимать участие, вышла в эфир 23 февраля. Журналист пробыл некоторое время в эфире, а затем сказал, что ему не интересна беседа. На своем сайте Познер объяснил, почему принял подобное решение.
Оказалось, что к дискуссии о "России, какая она есть" телеканал пытался привлечь Познера давно. Были обговорены четкие детали. Так, в беседе должны были принимать участие только российские эксперты. Познер же настаивал, что не даст втянуть себя в дебаты.
Должен сказать, что я, несмотря на весь мой опыт, клюнул на это предложение и дал согласие быть одним из участников программы, - говорит ведущий.
Планировалось, что беседовать станут сам Познер, журналист Михаил Зыгарь, профессор Нина Хрущева. Затем Хрущева "почему-то не смогла", а Познер с Зыгарем, переговорив, решили, что вдвоем говорить им будет неинтересно. Тогда телеканал пригласил Евгению Альбац и Владимира Кара-Мурзу, известных своими, мягко говоря, оппозиционными взглядами на грани с русофобией.
Я подчеркнул, что я не стану участвовать в политических дебатах, во-первых, потому что я совершенно не стремлюсь к спору ни с Евгенией Альбац, ни с Владимиром Кара-Мурзой, - объясняет Познер. - Во-вторых, потому что аудитория абсолютно ничего не знает о России и ничего не поймет.
Телеведущий признается, что уже с первых минут программы понял, "что вляпался". С самого начала, говоря о теме беседы, ведущий "Аль-Джазиры" заявил, что в России скоро пройдут выборы, "где примет участие кагэбэшник Путин". Познер считает, что уже тогда следовало встать и уйти, поскольку "тон дискуссии был задан". Тем не менее он решил высказаться сам и выслушать первые реплики участников. Отвечая на вопрос о демократии в России, Познер не стал отходить от своих известных принципов и сказал, что в чистом виде демократии в нашей стране нет, однако имеются ее признаки. На что Альбац стала резко возражать. А Кара-Мурза и вовсе заявил, что Запад не должен признавать выборы в России легитимными. После этого Познер покинул эфир, в котором принимал участие удаленно. Отключился.
Я сказал, что мне совершенно не интересно принимать участие в этом разговоре, предоставляю двум другим участникам вести свою беседу, встал и ушел, - говорит о своем решении журналист.

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