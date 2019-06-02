Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пушков оценил угрозу переворота на Украине
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
Израиль обвинил в своём нападении на Сирию саму Сирию
«Устранить в кратчайшие сроки»: в Дзержинске ликвидируют последствия взрывов на ...
Главная / Украина

Познер оценил попадание в базу данных «Миротворца»

02 июня 2019, 13:54  •  91 • Украина
Телеведущий Владимир Познер, попавший в базу данных украинского сайта «Миротворец», в беседе с ФАН прокомментировал произошедшее.
 
© Anton Belitsky globallookpress.com
 

Журналист пояснил, что причиной принятия подобного решения стало то, что в апреле этого года он был в Ялте, где проходила Всероссийская телевизионная премия «ТЭФИ-Капитал».

«Согласно их правилам, таким образом я являюсь врагом Украины... Буду ли я оспаривать их решение? Нет, не буду. Это они эту штуку придумали. И вот пускай Украина с этим сама живёт. Это их проблема, не моя», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Познер попал в базу данных скандального сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины». 

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
02 июня 2019, 13:54
В МИД отметили попытки Киева использовать конвенции в политических целях
01 июня 2019, 18:24
Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече
02 июня 2019, 13:54
Познер оценил попадание в базу данных «Миротворца»
02 июня 2019, 13:54
Саакашвили рассказал об угрозе для аграрного сектора Украины
01 июня 2019, 21:39
Супрун заявила, что с 2020 года дома ребёнка на Украине перестанут принимать детей
01 июня 2019, 18:24
Бойко оценил ситуацию с невыплатой зарплаты шахтёрам на Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 июня 2019, 07:39
Япония хочет продолжения войны? Токио отказался от идеи подписать мирный договор - Th...
02 июня 2019, 00:54
В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе
02 июня 2019, 01:09
Россия «кидает» Иран с С-400, а Украина обещает повторить (Обзор ИноСми)
02 июня 2019, 00:54
«Крылья нашей армии»: на что способен новый военно-транспортный самолёт России
02 июня 2019, 10:54
Украина проиграла России ещё один бой за Донбасс - Надежда Савченко
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 мая 2019, 12:39
Война с Украиной: Киеву пообещали ответ за атаку на Крымский мост
30 мая 2019, 01:39
"Впервые в истории": На Украине официально признали правоту "российской пропаганды" о незаконности войны с Донбассом
29 мая 2019, 06:09
"Путин смеялся до слез": В Сети оценили разоблачение лже-русской, "политически убившей" Штрахе
01 июня 2019, 18:39
У депутатов есть компромат на Порошенко, который заставит бежать из страны-политолог
01 июня 2019, 15:24
Кедми в четырех пунктах описал тотальную войну против России: "Надвигается катастрофа!"
31 мая 2019, 06:54
Польша потребовала от России объясниться за стенды в Смоленске
28 мая 2019, 10:39
Новый президент Литвы напомнил о России и заговорил о "предательстве"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.