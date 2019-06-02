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Познер оценил попадание в базу данных «Миротворца»
02 июня 2019, 13:54 • 91 • Украина
Телеведущий Владимир Познер, попавший в базу данных украинского сайта «Миротворец», в беседе с ФАН прокомментировал произошедшее.
© Anton Belitsky globallookpress.com
Журналист пояснил, что причиной принятия подобного решения стало то, что в апреле этого года он был в Ялте, где проходила Всероссийская телевизионная премия «ТЭФИ-Капитал».
«Согласно их правилам, таким образом я являюсь врагом Украины... Буду ли я оспаривать их решение? Нет, не буду. Это они эту штуку придумали. И вот пускай Украина с этим сама живёт. Это их проблема, не моя», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Познер попал в базу данных скандального сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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