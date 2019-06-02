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Познер оказался в бан-листе Украины

02 июня 2019, 14:09  •  71 • Политика
Сайт "Миротворец" на Украине внёс российского телеведущего и журналиста Владимира Познера в свою базу данных.
За "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" сайт "Миротворец" на Украине внёс российского телеведущего и журналиста Владимира Познера в свою базу данных.
Ему также вменяют пропаганду России против Украины, участие в соответствующих мероприятиях и участие в попытках легализации аннексии, сообщает телеканал "360".
Сайт "Миротворец" начал работать с 2014 года. Инициатива принадлежала экс-советнику министра внутренних дел Украины Антону Геращенко. На портале составляется и публикуется в открытом доступе база, где указаны персональные данные людей, которых сайт считает сепаратистами или "агентами Кремля".
В чёрном списке - политики, журналисты, артисты кино и театра, политологи и те, кого активисты сайта сочтут неугодными и опасными для Украины.
В 2016 году на портале были опубликованы личные данные всех журналистов, получивших аккредитацию ДНР и ЛНР. Тогда в чёрный список попали имена иностранных корреспондентов. Они потребовали запретить обнародование личной информации. На некоторое время сайт прекратил свою работу. Но потом снова её возобновил.
В конце мая в базу данных попал российский артист Михаил Галустян.

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