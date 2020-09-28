Познер одним словом объяснил недоверие Запада к русской вакцине от COVID-19

Познер отметил, что у него нет никаких оснований не доверять российским учёным, которые заявили о создании антикоронавирусной вакцины. Он заметил, что, например, мэр Москвы Сергей Собянин также не стал бы лгать о вакцине против COVID-19.

По мнению телеведущего, Запад с недоверием относится к российской вакцине только по одной простой причине - это обыкновенное "идиотство".

На своём сайте Познер привёл выдержку из интервью, где подчеркнул, что, "к сожалению", на Западе "политика берёт верх над разумом".

"Россия - бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может, - написал он. - Идиотство, конечно, но это так".

Ранее американская ежедневная деловая газета The Wall Street Journal заявила о том, что Запад в панике из-за успехов российской науки в создании вакцины от коронавирусной инфекции - COVID-19. Более 20 стран ведут переговоры с Россией, желая получить спасительную сыворотку.

Издание сообщает, что кампания по распространению русской вакцины за рубежом имеет целью сделать страну основным игроком в глобальной гонке за лекарством от COVID-19. Об этом говорит даже само название сыворотки: её назвали как космический аппарат, который Советский Союз запустил раньше США, став лидером в космической гонке времён холодной войны.