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Познер одним словом объяснил недоверие Запада к русской вакцине от COVID-19

28 сентября 2020, 12:55  •  161 • Политика
Телеведущий Владимир Познер одним словом объяснил, в чём причина недоверия Запада к русской вакцине от коронавирусной инфекции.
Познер отметил, что у него нет никаких оснований не доверять российским учёным, которые заявили о создании антикоронавирусной вакцины. Он заметил, что, например, мэр Москвы Сергей Собянин также не стал бы лгать о вакцине против COVID-19.
По мнению телеведущего, Запад с недоверием относится к российской вакцине только по одной простой причине - это обыкновенное "идиотство".
На своём сайте Познер привёл выдержку из интервью, где подчеркнул, что, "к сожалению", на Западе "политика берёт верх над разумом".
"Россия - бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может, - написал он. - Идиотство, конечно, но это так".
Ранее американская ежедневная деловая газета The Wall Street Journal заявила о том, что Запад в панике из-за успехов российской науки в создании вакцины от коронавирусной инфекции - COVID-19. Более 20 стран ведут переговоры с Россией, желая получить спасительную сыворотку.
Издание сообщает, что кампания по распространению русской вакцины за рубежом имеет целью сделать страну основным игроком в глобальной гонке за лекарством от COVID-19. Об этом говорит даже само название сыворотки: её назвали как космический аппарат, который Советский Союз запустил раньше США, став лидером в космической гонке времён холодной войны.

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