Познер объяснил французам: Россия действительно хочет помочь Западу

Ситуация, сложившаяся в связи с распространением коронавируса в России, сейчас лучше, чем в Китае, США и Европе. Об этом заявил телеведущий Владимир Познер.

Журналист связывает это с тем, что российские власти ещё в начале 2020 года ужесточили контроль на границе с Китаем. В результате большинство инфицированных граждан РФ заразились не в Азии, а в Европе, где меры контроля не были такими жёсткими.

При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал в беседе с Познером, что пик заболеваемости на территории РФ пока не достигнут. Кроме того, среди населения есть люди, которые ведут себя безответственно в сложившейся ситуации.

По мнению телеведущего, текущий кризис пока не затрагивает рейтинг доверия главе государства Владимира Путина. Это он связывает с тем, что гражданам не кажется, что чиновники им лгут.

"Это ключевой момент для общественного мнения, который может перекрыть другие моменты, когда речь идёт о том, чтобы судить действия государства. Как правило, русский народ силён и един во времена кризисов, что подтверждается историей: военные конфликты, кризисы приводят к общенациональному единению", - написал Познер в статье для издания France Culture.

Что касается международного аспекта, то кризис демонстрирует желание России помочь другим странам, чтобы её воспринимали в качестве члена современного мира и более не отталкивали. Когда Путин был избран главой государства, он был заинтересован в сближении с НАТО и ЕС, но те оттолкнули Москву, предпочтя дружить с Украиной и Грузией.

Именно с этим журналист связывает рост антизападных настроений в РФ. Однако желание сблизиться не испарилось окончательно, что выражается в поддержке Италии и других стран.

"Это выражено как участием страны в международных усилиях, так и посланием следующего сообщения: мы живём вместе в этом мире и мы должны объединиться в борьбе против этого вируса", - резюмировал Познер.