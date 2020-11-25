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Познер обвинил православие и большевиков в бедах России

25 ноября 2020, 13:35  •  58 • Политика
Владимир Познер. Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Время улучшения ситуации в стране наступит уже скоро
Многие жители России привыкли смотреть на страну через очень темные очки, критикуя ее и ставя в пример Германию. Однако это сравнение некорректно, считает телеведущий и политический обозреватель Владимир Познер.
Он согласен, что экономическое развитие России ниже, чем многих западных стран. Но корни этого явления давние:
"То тому есть, на мой взгляд, два объяснения. Первое - это принятие православия. Второе, это приход к власти большевиков и советский период",
– заявил Познер. В то же время он напомнил, что уровень жизни в Германии сейчас – один из самых высоких в мире, он заметно ниже даже в других странах ЕС. Это можно объяснить тем, что после Второй мировой войны немцам помогали восстанавливаться США – страна, на территорию которой не упала ни одна бомба. А Советскому союзу, понесшему наибольшие потери в борьбе за победу, пришлось подниматься из руин самостоятельно.
По мнению Познера, за последние 30 лет наша страна продвинулась далеко вперед. А когда к власти придут люди, уже не имеющие советского менталитета, жизнь в России изменится к лучшему.
Ранее Познер указал на признаки зарождения фашизма в США.

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