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Познер обнаружил в Советском Союзе черты фашизма

12 ноября 2020, 22:10  •  111 • Политика
Владимир Познер. Фото: Nikolay Titov/Russian Look/www.globallookpress.com
Суждение известного журналиста вызвали бурю негодования в соцсетях
Российский телеведущий Владимир Познер заявил, что у СССР якобы были явные фашистские черты. Он вполне резонно предположил, что подобное умозаключение "вызовет дикое недовольство многих людей".
Свой спич журналист разместил сегодня на собственной платформе "Познер Online".
"В определенной степени Советская Россия имела определенные фашистские черты. Но мы через это прошли", – считает Познер.
По его мнению, в нашей стране у не очень многих людей есть ностальгия, но ее не нужно бояться. К чему именно, гражданин целого ряда стран не стал уточнять.
Зато отметил, что вообще опасается фашизма. По его словам, есть все предпосылки его появления в любимой им Америке. Правда, подчеркнул журналист, это будет уже не "гитлеровский фашизм", а нечто иное.
Познер добавил, что США – "более наивная страна, куда менее прошедшая через сложные исторические пертурбации".
Ранее журналист заявил, что Штаты не развиваются со времен президентства Джона Кеннеди, т.е. с почти середины 60-х прошлого века.
В соцсетях слова Познера о советском "фашизме" действительно вызвали бурную реакцию, по цензурным соображениям которую в ряде случаев невозможно представить (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
" Что он несет, как так можно говорить о героическом народе СССР, освободившего полмира от коричневой чумы гитлеровкого фашима. Познер явно работает на Госдеп и его надо убрать с эфира, он не российский телеведущий, он России чужой. Это плевок на светлую память наших дедов и отцов", – написал председатель Общегородского общественного Совета собственников МКД Альянс (Нижневартовск) Василий Баланюк.
"Это его вонючие США, на которые он работает, были и есть фашистским государством, по сравнению с которым гитлеровская Германия – убогий подражатель..." – считает Дмитрий Варапаев.
"Не фашистские а диктаторские, что партия про диктует то и делали, если бы были фашистские, то он как еврей не дожил бы до наших дней, как это случилось в Европе, и на окупированных землях советского Союза..." – объясняет свою точку зренияSoloma Ivan.

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