Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Пути...
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к ...
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
После заминки с Россией Судан отказался от важных переговоров
Главная / Политика

Познер не смог ответить на вопрос о бегстве из России

30 июля 2021, 21:10  •  58 • Политика
Известный журналист Владимир Познер не смог ответить на вопрос о причинах бегства людей из России. Он усомнился в том, что это бегство вообще имеет место.
Познер прокомментировал вопрос об оттоке населения из страны. У журналиста спросили, почему молодёжь уезжает из России и как правительство должно реагировать на эту проблему.
В ответ телеведущий заявил, что он не видел данных о бегстве молодых людей за границу. По его словам, сперва нужно установить, действительно ли так происходит на самом деле. А потом уже, если информация подтвердится, задаться вопросом, почему это происходит.
Лично я не видел таких опросов и я не могу ответить на этот вопрос, почему люди уезжают, я могу только предположить. Возможно, что молодые люди не видят для себя завтрашнего дня в России, но я не могу это утверждать, - отметил Познер (фрагмент интервью выложен на персональном сайте журналиста).
Он заявил, что люди всегда уезжали из страны и что причины эмиграции могут быть самые разные. Познер напомнил, что даже после окончания Второй мировой войны многие бежали из Советского Союза вместе с немцами, о чём сегодня не принято вспоминать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






58
Источник
Похожие новости
30 июля 2021, 03:45
"Света, подожди!" Как на самом деле прошла встреча Байдена и Тихановской
30 июля 2021, 00:05
Депутат Рады придумал, как выдворить с Украины Порошенко и всю его партию
30 июля 2021, 01:55
Байдена предупредили о "русских когтях": "Американцы, вы умственно отсталые?"
30 июля 2021, 01:55
Извинились лишь спустя 70 лет: Захарова прокомментировала жестокий эксперимент над детьми
30 июля 2021, 14:45
Реальный план захвата России: военный эксперт показал перспективы крымской спецоперации НАТО
30 июля 2021, 09:15
"Нужно быть готовым": В Киеве пригрозили России "коротким нокаутом"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2021, 01:50
Бывший врач Трампа выдал жёсткое предсказание о судьбе Байдена: "Что-то серьёзно не так…"
26 июля 2021, 01:40
В Харькове продавец отказалась обслуживать на украинском активистку, послав её «в Бандерштадт»
25 июля 2021, 11:55
У Зеленского открылись глаза на подлость Запада: "Скажите, когда?"
24 июля 2021, 03:50
Зеленского добьют? Политолог спрогнозировал скорое свержение
25 июля 2021, 00:00
Байдену хотят объявить импичмент за его "позорный поступок"
25 июля 2021, 22:55
"Жутко": Рядом с Осло приземлился гость из космоса
28 июля 2021, 00:25
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Путину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.