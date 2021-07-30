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Познер не смог ответить на вопрос о бегстве из России
30 июля 2021, 21:10 • 58 • Политика
Известный журналист Владимир Познер не смог ответить на вопрос о причинах бегства людей из России. Он усомнился в том, что это бегство вообще имеет место.
Познер прокомментировал вопрос об оттоке населения из страны. У журналиста спросили, почему молодёжь уезжает из России и как правительство должно реагировать на эту проблему.
В ответ телеведущий заявил, что он не видел данных о бегстве молодых людей за границу. По его словам, сперва нужно установить, действительно ли так происходит на самом деле. А потом уже, если информация подтвердится, задаться вопросом, почему это происходит.
Он заявил, что люди всегда уезжали из страны и что причины эмиграции могут быть самые разные. Познер напомнил, что даже после окончания Второй мировой войны многие бежали из Советского Союза вместе с немцами, о чём сегодня не принято вспоминать.
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