Познер не смог ответить на вопрос о бегстве из России

Известный журналист Владимир Познер не смог ответить на вопрос о причинах бегства людей из России. Он усомнился в том, что это бегство вообще имеет место.

Познер прокомментировал вопрос об оттоке населения из страны. У журналиста спросили, почему молодёжь уезжает из России и как правительство должно реагировать на эту проблему.

В ответ телеведущий заявил, что он не видел данных о бегстве молодых людей за границу. По его словам, сперва нужно установить, действительно ли так происходит на самом деле. А потом уже, если информация подтвердится, задаться вопросом, почему это происходит.

Лично я не видел таких опросов и я не могу ответить на этот вопрос, почему люди уезжают, я могу только предположить. Возможно, что молодые люди не видят для себя завтрашнего дня в России, но я не могу это утверждать, - отметил Познер (фрагмент интервью выложен на персональном сайте журналиста).

Он заявил, что люди всегда уезжали из страны и что причины эмиграции могут быть самые разные. Познер напомнил, что даже после окончания Второй мировой войны многие бежали из Советского Союза вместе с немцами, о чём сегодня не принято вспоминать.