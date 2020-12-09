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Познер назвал народ России неграмотным. Гаспарян ответил детской песенкой, едва сдерживая гнев

09 декабря 2020, 15:50  •  33 • Политика
Владимир Познер полагает, что демократия народу России не нужна, потому что мы завистливые и неграмотные. Армен Гаспарян ответил на подобное оскорбление детской песенкой, едва сдерживая гнев.
Телеведущий и журналист Владимир Познер объяснил гражданам России, что такое современная демократия, по его мнению. Но в то же время оскорбил народ, заявив, что причина негативного отношения граждан нашей страны к демократии лежит в "неграмотности, зависти, комплексе неполноценности".
Политолог и публицист Армен Гаспарян оценил сказанное, отметив: для начала тут понять бы, что Владимир Познер понимает под "современной демократией". Раньше Гаспарян понимал основы демократии. А в нынешней эпохе ясности нет.
"Глядя на прописных демократов - тех же Тихановскую, Гуайдо, Навального. Но даже не это самое интересное. Познер размышляет о комплексе неполноценности, неграмотности и зависти. А может быть, всё просто? Может быть, этому есть другое простое определение - национальная память за те унижения, которые Россия испытала на путях к этой западной демократии в 90-х годах? Я, конечно, понимаю, что сытый голодного не разумеет. И Владимир Владимирович Познер очень хорошо себя чувствовал в 90-х годах, чего нельзя сказать о населении. Здесь не о зависти идёт речь, а о боли, которая у многих до сих пор не прошла от тех унижений".
Армен Гаспарян напомнил, как преподаватели крупнейших вузов России - профессора, торговали "огурчиками и помидорчиками у метро, чтобы выжить". А заведения рядом с домом Гаспаряна бандиты взрывали столько раз, что проще его было не ремонтировать.
"Я помню это эпичное время, и зарплату свою я тоже хорошо помню. Но, повторяю, сытый голодного не разумеет. А Познер продолжает нас поучать. Как там в песенке детской было? "Поучайте лучше ваших паучат". Только те паучата слушать не хотят. Они все где-то там - не в той России 90-х, которую мы, слава Богу, потеряли", - заключил Армен Гаспарян, едва сдерживая гнев.
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