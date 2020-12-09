Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падени...
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников -...
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
Главная / Политика

Познер научил русских демократии. Но снова оскорбил народ

09 декабря 2020, 14:00  •  64 • Политика
Телеведущий и журналист Владимир Познер объяснил гражданам России, что такое демократия, по его мнению. Но в то же время оскорбил народ, заявив, что причина негативного отношения граждан нашей страны к демократии лежит в "неграмотности, зависти, комплексе неполноценности".
Один из читателей телеведущего и журналиста Владимира Познера поинтересовался у того мнением по поводу негативного отношения многих граждан России к либералам и демократии. В том числе привёл и цитату Альфреда Нобеля о том, что "демократия - стадо идиотов под управлением подонков".
Познер же в ответ заявил, что, мол, "в России никогда не было демократии - ни в царской, ни в советской", а "люди рассуждают о совершенно незнакомом для них предмете".
В своей попытке научить русских демократии и объяснить, что такое либерализм, журналист заговорил о неграмотности населения. На сайте Познер Online он в качестве доказательства своим словам заявляет, что "если спросить у этих людей, что такое либерализм, - они не смогут ответить". И так же, по мнению ведущего, народ, мол, не сможет объяснить и что такое демократия.
В пику этому вопросу Познер приводит другой, касающийся равноправия, доступности образования и здравоохранения, прозрачности выборов и возможности высказывать своё мнение без страха. В этом случае, как утверждает журналист, народ согласится с тем, что подобные права должны быть доступны для всех.
"Но это и есть демократия!" - восклицает Познер.
Однако сразу после такого ликбеза по демократии он оскорбительно высказался в адрес народа. По мнению ведущего, причины негативного отношения многих граждан нашей страны к демократии - это "неграмотность, зависть, комплекс неполноценности".
Напомним, это далеко не первое оскорбительное высказывание Познера о российском народе. Ранее, например, телеведущий посчитал тех, кто настаивает на запрете абортов, "мракобесами". Актёр Дмитрий Певцов прокомментировал в беседе с Царьградом позицию, высказанную журналистом, отчитав Познера и назвав его врагом России.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
09 декабря 2020, 08:30
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: "Ты кем себя возомнил?"
09 декабря 2020, 00:15
Кровавая цена вакцины Pfizer и BioNTech: Объявлено количество людей, погибших при испытаниях
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили" С-400 и Су-34
09 декабря 2020, 12:10
Байдена не признали президентом США: Республиканцы поставили подножку в конгрессе
09 декабря 2020, 06:40
Святотатство на камеру: Азербайджанцы сняли на видео спиливание православных крестов в Карабахе
09 декабря 2020, 02:05
Политолог: Украине нужны не системы Patriot, а американские памперсы
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 декабря 2020, 04:50
Запад начал зачистку украинских олигархов
09 декабря 2020, 08:30
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: "Ты ...
09 декабря 2020, 00:15
Кровавая цена вакцины Pfizer и BioNTech: Объявлено количество людей, погибших при исп...
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили&...
09 декабря 2020, 04:50
Украинская столица забита российскими товарами! – главарь киевских нацистов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2020, 01:50
"Не стоит этого делать ни вдесятером, ни даже ротой": Зачем украинцы прощупывают границу России
06 декабря 2020, 11:45
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
07 декабря 2020, 10:40
Соловьёв напомнил коронный анекдот Никиты Михалкова: "Как эти русские узнали..."
02 декабря 2020, 15:10
Русским - бойкот: Дипломат сбросил "минские" маски с Франции и Германии
03 декабря 2020, 09:30
Киев предупредили о последствиях "блицкрига" в Донбассе: "Церемониться больше никто не будет"
04 декабря 2020, 16:40
До срока «ультиматума» Зеленского Путину осталось 5 дней: на Украине ведут обратный отсчёт
07 декабря 2020, 05:10
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падение русских на колени
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.