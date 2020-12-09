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Познер научил русских демократии. Но снова оскорбил народ
09 декабря 2020, 14:00 • 64 • Политика
Телеведущий и журналист Владимир Познер объяснил гражданам России, что такое демократия, по его мнению. Но в то же время оскорбил народ, заявив, что причина негативного отношения граждан нашей страны к демократии лежит в "неграмотности, зависти, комплексе неполноценности".
Один из читателей телеведущего и журналиста Владимира Познера поинтересовался у того мнением по поводу негативного отношения многих граждан России к либералам и демократии. В том числе привёл и цитату Альфреда Нобеля о том, что "демократия - стадо идиотов под управлением подонков".
Познер же в ответ заявил, что, мол, "в России никогда не было демократии - ни в царской, ни в советской", а "люди рассуждают о совершенно незнакомом для них предмете".
В своей попытке научить русских демократии и объяснить, что такое либерализм, журналист заговорил о неграмотности населения. На сайте Познер Online он в качестве доказательства своим словам заявляет, что "если спросить у этих людей, что такое либерализм, - они не смогут ответить". И так же, по мнению ведущего, народ, мол, не сможет объяснить и что такое демократия.
В пику этому вопросу Познер приводит другой, касающийся равноправия, доступности образования и здравоохранения, прозрачности выборов и возможности высказывать своё мнение без страха. В этом случае, как утверждает журналист, народ согласится с тем, что подобные права должны быть доступны для всех.
"Но это и есть демократия!" - восклицает Познер.
Однако сразу после такого ликбеза по демократии он оскорбительно высказался в адрес народа. По мнению ведущего, причины негативного отношения многих граждан нашей страны к демократии - это "неграмотность, зависть, комплекс неполноценности".
Напомним, это далеко не первое оскорбительное высказывание Познера о российском народе. Ранее, например, телеведущий посчитал тех, кто настаивает на запрете абортов, "мракобесами". Актёр Дмитрий Певцов прокомментировал в беседе с Царьградом позицию, высказанную журналистом, отчитав Познера и назвав его врагом России.
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