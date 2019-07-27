|
Познает цену труда русских людей: Путин объяснил, зачем он погружается на дно морское и поднимается в небеса
27 июля 2019, 20:09 • 98 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал, зачем он погружается на дно морское и поднимается в небеса - все ради познания цены труда русских людей.
Президент России Владимир Путин пытается понять цену труда граждан, работающих в воздухе и под водой. Именно поэтому глава государства не боится летать в небе и опускаться на морское дно в батискафе.
Ранее стало известно о том, что Владимир Путин погрузился на дно Финского залива в подводном аппарате C-Explorer 3 для того, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны субмарину Щ-308 "Семга".
Как пояснил президент, русские люди работают везде: в воздухе, под водой и под землей.
"И я считаю, что должен побывать там, где работают наши российские граждане, специалисты, посмотреть, как они это делают, чтобы лучше понять цену тому, чему многих из этих людей посвящают свою жизнь", - пояснил он.
Кроме того, погружение в батискафе является важным символическим актом в отношении героических погибших моряков подводников. Это особенно важно в преддверии празднования Дня ВМФ.
"Не забывает тех, кто отдал жизнь за свободу и безопасность нашего Отечества, за, собственно говоря, нас с вами", - добавил глава государства.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
98
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 июля 2019, 03:54
|
25 июля 2019, 09:39
|
25 июля 2019, 03:09
|
23 июля 2019, 11:54
|
22 июля 2019, 13:24
|
24 июля 2019, 23:54
|
22 июля 2019, 13:09