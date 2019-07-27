Познает цену труда русских людей: Путин объяснил, зачем он погружается на дно морское и поднимается в небеса

Президент России Владимир Путин пытается понять цену труда граждан, работающих в воздухе и под водой. Именно поэтому глава государства не боится летать в небе и опускаться на морское дно в батискафе.

Ранее стало известно о том, что Владимир Путин погрузился на дно Финского залива в подводном аппарате C-Explorer 3 для того, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны субмарину Щ-308 "Семга".

Как пояснил президент, русские люди работают везде: в воздухе, под водой и под землей.

"И я считаю, что должен побывать там, где работают наши российские граждане, специалисты, посмотреть, как они это делают, чтобы лучше понять цену тому, чему многих из этих людей посвящают свою жизнь", - пояснил он.

Кроме того, погружение в батискафе является важным символическим актом в отношении героических погибших моряков подводников. Это особенно важно в преддверии празднования Дня ВМФ.

"Не забывает тех, кто отдал жизнь за свободу и безопасность нашего Отечества, за, собственно говоря, нас с вами", - добавил глава государства.