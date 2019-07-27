Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шантаж США никого не испугал? Россия и Турция договариваются о поставке самолето...
В Госдуме призвали Киев снять «глупую железнодорожную блокаду» Крыма
Я вам много врал. Давай еще
Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США
Главная / Политика

Познает цену труда русских людей: Путин объяснил, зачем он погружается на дно морское и поднимается в небеса

27 июля 2019, 20:09  •  98 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал, зачем он погружается на дно морское и поднимается в небеса - все ради познания цены труда русских людей.
Президент России Владимир Путин пытается понять цену труда граждан, работающих в воздухе и под водой. Именно поэтому глава государства не боится летать в небе и опускаться на морское дно в батискафе.
Ранее стало известно о том, что Владимир Путин погрузился на дно Финского залива в подводном аппарате C-Explorer 3 для того, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны субмарину Щ-308 "Семга".
Как пояснил президент, русские люди работают везде: в воздухе, под водой и под землей.
"И я считаю, что должен побывать там, где работают наши российские граждане, специалисты, посмотреть, как они это делают, чтобы лучше понять цену тому, чему многих из этих людей посвящают свою жизнь", - пояснил он.
Кроме того, погружение в батискафе является важным символическим актом в отношении героических погибших моряков подводников. Это особенно важно в преддверии празднования Дня ВМФ.
"Не забывает тех, кто отдал жизнь за свободу и безопасность нашего Отечества, за, собственно говоря, нас с вами", - добавил глава государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
27 июля 2019, 03:54
Россию и Австрию снова стравливают? Для чего был "реанимирован" вброс о "шпионе ГРУ" Зайцеве
27 июля 2019, 11:39
В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию
27 июля 2019, 00:39
Израиль расстрелял "Марш возвращения": Пострадало порядка 58 палестинцев, включая женщин и детей - СМИ
27 июля 2019, 10:24
"250 истребителей TF-X вызывают опасения": В сделке с Турцией по С-400 увидели неожиданную угрозу
27 июля 2019, 00:39
"Таким способом решили вернуться?": В петиции Зеленскому с просьбой пустить поезда в Крым заподозрили подвох
27 июля 2019, 20:09
Штурм парламента довел до суда: Экс-министр обороны Грузии стал обвиняемым по делу об антироссийских провокациях в Тбилиси
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 июля 2019, 07:09
Понимающая Москва. Отойти от Киева на безопасное расстояние
27 июля 2019, 10:24
МИД России одним вопросом поставил на место немецких дипломатов, "обеспокоенных ...
27 июля 2019, 03:54
"Средневековье!": Украинки ответили депутату, призвавшему к скромности, мас...
27 июля 2019, 03:54
Американский "убийца субмарин" пошёл на хитрость при приближении к базе ВМФ...
27 июля 2019, 03:54
"Люстрировать запросто": Военный эксперт предупредил, что грозит швырнувшем...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июля 2019, 03:54
"Люстрировать запросто": Военный эксперт предупредил, что грозит швырнувшему землю из Дебальцева Трюхану
25 июля 2019, 09:39
После MH17 США готовили наступление войск НАТО на Крым (Telegram.Обзор)
25 июля 2019, 03:09
"Июльский снег в донецких полях": Виктор Баранец добавил деталей к фильму про фальсификации в деле МН17
23 июля 2019, 11:54
«Ребёнок ещё не знает»: как заключённая в мордовской колонии провожает трёхлетнюю дочь в детдом
22 июля 2019, 13:24
"Столько голодала в путинских казематах!": Twitter "взорвался" шутками про оглушительный провал Савченко на выборах в Раду
24 июля 2019, 23:54
Порошенко орденом наградил: Как украинская националистка пошла убивать русского, но положила "двух своих"
22 июля 2019, 13:09
«Особый цинизм со стороны Киева»: на Украине пригрозили «усложнить» выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.