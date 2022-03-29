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Позиция Венгрии сорвала встречу министров Вышеградской группы

29 марта 2022, 15:20  •  123 • В мире
Чехия, Словакия, Венгрия и Польша на уровне министров обороны не будут проводить запланированные на конец марта переговоры по Украине.
Позиции официального Будапешта стала поводом для отмены встречи в рамках Вышеградской группы. Ожидалось, что министры обороны Чехии, Словакии, Венгрии и Польши проведут переговоры по украинскому вопросу.
Главы Минобороны стран должны были встретиться 30-31 марта. Однако мероприятие было отменено. Причиной стала позиция Венгрии по Украине.
Уточнялось, что риторика Будапешта, который "недостаточно" выступал против действий России на Украине, не нашла понимания у партнеров по Вышеградской группе.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинская сторона требует "полной остановки венгерской экономики". В свою очередь врезидент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что ему сложно понять отношение Орбана к Украине.

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