Позиция Венгрии сорвала встречу министров Вышеградской группы

Чехия, Словакия, Венгрия и Польша на уровне министров обороны не будут проводить запланированные на конец марта переговоры по Украине.

Позиции официального Будапешта стала поводом для отмены встречи в рамках Вышеградской группы. Ожидалось, что министры обороны Чехии, Словакии, Венгрии и Польши проведут переговоры по украинскому вопросу.

Главы Минобороны стран должны были встретиться 30-31 марта. Однако мероприятие было отменено. Причиной стала позиция Венгрии по Украине.

Уточнялось, что риторика Будапешта, который "недостаточно" выступал против действий России на Украине, не нашла понимания у партнеров по Вышеградской группе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинская сторона требует "полной остановки венгерской экономики". В свою очередь врезидент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что ему сложно понять отношение Орбана к Украине.