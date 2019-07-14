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«Позиция сторонников проекта не изменится»: почему премьер Украины назвал «Северный поток — 2» угрозой для ЕС

14 июля 2019, 00:24  •  65 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что благодарен США и ЕС, в первую очередь государствам Балтии, за поддержку в вопросе препятствования строительству «Северного потока — 2». Он также назвал проект трубопровода «угрозой для Евросоюза» и обвинил Россию в использовании газа для «господства на континенте». Эксперты выразили недоумение тем фактом, что Гройсман поблагодарил весь Европейский союз, — ведь многие страны объединения не стремятся блокировать реализацию проекта, а некоторые открыто его поддерживают, например Германия. В Берлине неоднократно заявляли о важности «Северного потока — 2» для экономики республики.
 
© nord-stream2.com
 

Запуск газопровода «Северный поток — 2» якобы станет попыткой России подчинить себе Европейский союз и установить контроль над континентом при помощи ресурсов. Об этом в эфире телеканала «UA: Перший» заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Северный поток — 2» — это угроза для ЕС. Россия использует газ, чтобы господствовать на континенте. Мы этому противодействуем», — сказал Гройсман.

По его словам, реализация проекта компании Nord Stream 2 AG якобы поставит Европу в зависимое положение от России.

«Мы благодарны США и ЕС, прежде всего странам Балтии, которые нас поддерживают в блокировании строительства нового вида гибридного оружия», — добавил глава правительства Украины.

За этот месяц представители Украины уже несколько раз критиковали строительство «Северного потока — 2». Так, в «Нафтогазе» проект газопровода назвали «ловушкой» для Европы, а российский «Газпром» обвинили в трёх энергетических кризисах, которые пережила Украина.

При этом президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что повлиять на ситуацию со строительством российского газопровода и разрешить её так, как это будет выгодно Киеву, может только президент США Дональд Трамп.

«Нас никто не спрашивает. Я думаю, что ни госпожа Меркель, ни господин Макрон не будут влиять на продолжение строительства «Северного потока». Поскольку на них влияет локальный бизнес, они с этим ничего сделать не могут», — указывал Зеленский 6 июля.

Напомним, что «Северный поток — 2» — это две нити газопровода, которые пройдут от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Их совокупная мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Магистраль планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Согласно последним данным, уложено уже более 60% от общей протяжённости трубопровода.

«Создаётся впечатление какой-то бравады со стороны Гройсмана»

Как считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, украинский премьер «наговорил чепухи» относительно «Северного потока — 2». По его мнению, ссылка на страны Балтии со стороны Владимира Гройсмана говорит о том, что, по сути, никакой другой поддержки у Киева нет.

«Если говорить о весе и значении, то страны Балтии все вместе производят только полпроцента валового продукта ЕС, а Германия — 21%. Когда в Берлине говорят о поддержке «Северного потока — 2», то думают о своей химической промышленности, о своём отоплении, о своей экономике в целом, а поскольку этого ничего нет у стран Балтии, то им и нечего беспокоиться. Что касается Украины — она не член ЕС, и поэтому непонятно, почему Гройсман это говорит. Откровенно говоря, создаётся впечатление какой-то бравады с его стороны», — заметил собеседник RT.

В свою очередь, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников указал, что с максимально антироссийскими позициями в Европе выступают только государства Балтии, а также Польша. Эти же страны, как правило, выражают наибольшую поддержку нынешнему режиму в Киеве.

«Все, кто стоит на подобных позициях, будут дальше таким же образом говорить друг с другом на приемлемом друг для друга языке. Будет ли поводом «Северный поток — 2», будет ли какой-то другой антироссийский повод — они найдут возможности для общения», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Он также заметил, что руководство Германии уже неоднократно выражало поддержку проекту российского газопровода и готовность реализовать его.

«Позиция властей и бизнеса в этой части не менялась последние годы, вряд ли она будет меняться сейчас из-за высказываний украинских политиков. У Германии нет никаких поводов, никаких оснований для изменения этой точки зрения», — добавил Солонников.

Ранее министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер рассказал о важности «Северного потока — 2» для Берлина, напомнив, что страна постепенно отказывается от потребления угля и использования атомной энергетики.

«Мы не делаем себя зависимыми от России. Речь идёт о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет», — пояснил Альтмайер.

В связи с этим немецкая сторона также строит терминалы для СПГ, которые смогут принимать газ из США.

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