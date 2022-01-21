«Позиция РФ известна»: в Госдуме прокомментировали сообщения о новых антироссийских санкциях США

Внесение американскими сенаторами и конгрессменами антироссийских санкций в Конгресс стало настолько обыденной вещью, что уже не удивляет Москву. Об этом заявили в Госдуме, напомнив, что Россия оставляет за собой право принимать ответные меры, вплоть до разрыва дипломатических отношений. По данным СМИ, проект, в частности, предполагает введение ограничительных мер в отношении ряда российских чиновников, включая пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Внесение американскими сенаторами и конгрессменами антиросийских санкций в Конгресс стало настолько обыденной вещью, что уже не удивляет Москву, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Внесение пакета санкций и их принятие — это разные вещи. Но если эти санкции всё-таки будут приняты, то позиция России известна — мы оставляем за собой право принимать меры, вплоть до разрыва дипломатических отношений с теми странами, которые накладывают санкции на первые лица государства, в том числе премьер-министра», — заметил он.

Депутат напомнил, что Россия неоднократно заявляла о контрпродуктивности такой меры, как санкции, «в каком бы виде они не принимались».

«И весь мир, кроме США, в этом уже убедился. Санкции вредят прежде всего Европейскому союзу. Санкции, которые озвучивались, вплоть до отключения SWIFT, приведут к коллапсу. Позиция России по этому вопросу известна. Мы призываем к благоразумию такого рода «ястребов», которые пытаются внести радикальные санкции…Естественно мы будет применять любые меры для защиты наших рубежей», — подчеркнул депутат.

Белик отметил, что Россия ждёт конструктивного диалога с США и другими странами Европы, которые заинтересованы в мирном разрешении существующих противоречий.

19 января конгрессмен от партии республиканцев Джим Бэнкс внёс в Конгресс новый проект санкций против России.

«Законопроект о введении санкций в отношении Российской Федерации и для других целей», — говорится на сайте Конгресса.

Как сообщило издание The Washington Post, проект американских рестрикций предусматривает признание России в качестве «государства — спонсора терроризма».

«Не позднее, чем через 30 дней после даты введения этого законопроекта госсекретарь объявит Российскую Федерацию страной, правительство которой неоднократно предоставляло поддержку международному терроризму», — приводит РИА Новости выдержку из документа, оказавшегося в распоряжении газеты.

По данным издания, проект предлагает ввести санкции в отношении ряда российских чиновников, в том числе пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина.

В списке также указаны глава Минздрава России Михаил Мурашко, глава администрации президента Антон Вайно, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко и председатель ЦИК Элла Памфилова.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале отметил, что внесение в Конгресс США очередного законопроекта о санкциях в отношении РФ призвано отвлечь внимание от внутренних американских проблем и обусловлено погоней за политическими очками, для чего в стране накручивается образ внешнего врага.

«Всегда интересно, задумываются ли о последствиях авторы подобных инициатив и насколько погружены конгрессмены в российско-американскую и международную повестку?», — заметил Слуцкий.

Он напомнил, что ещё месяца не прошло с момента последнего разговора американского лидера Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, в рамках которого российский лидер «очень чётко предупредил о возможности полного разрыва отношений в случае введения обещанных еще тогда «беспрецедентных санкций».

«Или все это входит в общий план по нагнетанию антироссийской истерии и заматыванию переговоров по гарантиям безопасности?», — заметил депутат.

«Политика США на Ближнем Востоке породила сначала ИГ*, а затем «Джебхат ан-Нусру»**, с боевиками которых мы вели последовательную борьбу в Сирии. Так что спонсором международного терроризма точно является не Россия», — напомнил Слуцкий.

В последнее время в странах Запада звучат заявления о якобы возможном военном вторжении России на Украину. Москва неоднократно подчёркивала абсурдность подобных обвинений, и напоминала, что Москва никому не угрожает.

Ранее Джо Байден заявил, что Вашингтон готовит для России «никогда не виданные санкции» на случай эскалации ситуации вокруг Украины. При этом лидер США отметил, что такие меры навредят как мировой, так и американской экономике.

Владимир Путин в ходе состоявшегося в конце декабря телефонного разговора с Байденом отмечал возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных «беспрецедентных санкций».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.