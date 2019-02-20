Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт прокомментировал заявление Гройсмана о долгах Украины
Путин огласит Послание Федеральному собранию в новом месте с новым рекордом
МИД России призвал остановить гонения на журналистов на Украине
«Изменение тактики»: как США пытаются создать квазигосударство на территории Сир...
Главная / Политика

Позиция Германии по "Северному потоку - 2" заставит Брюссель смягчить условия для проекта

20 февраля 2019, 00:54  •  79 • Политика
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов отметил, что твердая позиция Германии по "Северному потоку - 2" заставит Брюссель не принимать в отношении проекта Газовую директиву и пойти на некие компромиссы, смягчающие условия загрузки мощностей газотранспортной структуры.
Руководитель социальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что 20 февраля Совет представителей стран ЕС планирует рассмотреть некий "компромиссный вариант" поправок к Газовой директиве, которая, по мнению некоторых экспертов, может сыграть такую же роль, как Третий энергопакет сыграл для "Северного потока". Перов отметил, что в настоящее время в Евросоюзе идет очень жесткая борьба по энергетическим вопросам.
Эксперт уверен, что на завтрашней встрече будут приняты какие-нибудь смягчающие обстоятельства к предложенным Брюсселем планам по российскому газопроводу. И сделано это будет, по его мнению, ради Германии, которая изначально была против применения директивы в отношении проекта. "Пока очень сложно говорить и о том, что будет представлять собой сама Газовая директива", - отметил Перов в беседе с информагентством "Экономика Сегодня".
Если условия Третьего энергопакета в итоге будут применены на "Северный поток - 2", то Россия не сможет загружать газопровод более чем на 50% от его мощности, поскольку действующие европейские нормы запрещают одной компании занимать более половины объемов газотранспортной структуры. "Вероятно, что это условие может быть смягчено – европейцы напишут здесь в итоге не 50, а 25 процентов, или меньше", - предположил эксперт, отметив, что они могут вообще отказаться от применения условий Третьего энергопакета в отношении "Северного потока - 2".
"Главным бенефициаром данного проекта является Германия, которая достаточно успешно сопротивлялась всем этим ограничениям со стороны Евросоюза", - напомнил собеседник издания, пояснив, что германской экономике нужна работа "Северного потока - 2" на полную мощность, несмотря на то, что прибыль страна будет получать при любых объемах прокачки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


79
Источник
Похожие новости
19 февраля 2019, 18:24
Порошенко похвастал отказом США от переговоров с Россией после провокации Украины в Керченском проливе
19 февраля 2019, 21:39
У бельгийских коллаборационистов решили отобрать пенсии за службу у Гитлера
20 февраля 2019, 00:54
"Не отвечали условиям": Молдавские пограничники запутались в объяснениях отказа российским журналистам
Загрузка...
19 февраля 2019, 21:39
Бывшего главу Хакасии "определили" в РЖД
19 февраля 2019, 21:39
"Больше всего обманули тех, кто стоял на Майдане": Депутат Рады подвел итоги госпереворота в 2014-м
20 февраля 2019, 00:54
Порошенко и глава Евросовета с улыбкой поскорбели над погибшими на Майдане - видео
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
20 февраля 2019, 00:54
Как прозападные СМИ зарабатывают на трагедии в Белоруссии (Евгений Володченко)
20 февраля 2019, 00:54
Порошенко и глава Евросовета с улыбкой поскорбели над погибшими на Майдане - видео
20 февраля 2019, 00:54
"Ищите на подводном кладбище": На Западе усомнились в потере российских С-4...
20 февраля 2019, 00:39
«В ходе перестрелки был нейтрализован»: в Дагестане силовики ликвидировали готовившег...
20 февраля 2019, 00:09
Индии и Пакистану хватило нескольких дней, чтобы перейти от нормализации к конфронтац...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2019, 03:39
Кого не зовут в Кремль, а кто туда зачастил
13 февраля 2019, 03:09
"Вот я, а вот "Бук". А вот геолокация секретных учений": Баранец о русских солдатах, сливших военные тайны в Сеть
18 февраля 2019, 13:09
"Северному потоку - 2" готовят пустые трубы, но у "Газпрома" уже есть запасной план - СМИ
13 февраля 2019, 09:24
Небензя поправил слова постпреда ФРГ при ООН о «взятии» Россией Минска
14 февраля 2019, 21:24
Министр обороны парой фраз лишил Британию многомиллиардной торговой сделки
15 февраля 2019, 23:24
Порошенко устраняет Тимошенко
15 февраля 2019, 10:09
«Держите по пакетику»: как в Ростове-на-Дону полицейские заставляли граждан признаваться в хранении наркотиков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.