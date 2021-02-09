«Позиция абсолютного меньшинства»: в Кремле прокомментировали отказ Киева от вакцины «Спутник V»

Слова президента Украины Владимира Зеленского о нежелании использовать российскую вакцину «Спутник V» основаны на недоверии к международным экспертизам. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, позиция Киева — это позиция «абсолютного меньшинства», которая противоречит проведённым испытаниям. Он добавил, что российскую вакцину намерены приобрести целый ряд стран. Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения рассчитывают, что российский препарат будет включён в программу COVAX.

Спрос на российскую вакцину «Спутник V» в мире очень высок, поэтому отсутствие заинтересованности со стороны Украины предоставляет другим государствам возможность договориться о более крупных поставках. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского по этому поводу.

«Как говорится, если Украина не хочет, другим странам больше достанется, которые просят эту вакцину и готовы её принять с благодарностью», — сказал Песков.

По его словам, позиция украинских властей основана на недоверии к российской разработке.

«Это, наверное, позиция абсолютного меньшинства, это позиция, которая серьёзно противоречит проведённым испытаниям и актам признания действительности этих испытаний первой, второй и третьей фазы у международных экспертов», — добавил официальный представитель Кремля.

Песков также заметил, что в настоящее время в России прилагаются «действительно титанические усилия», чтобы глобальный спрос на отечественную вакцину «был покрыт». При этом, по его словам, сделано это будет после того, как препаратом обеспечат россиян.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Киев не намерен использовать «Спутник V», поскольку эффективность российской вакцины якобы не была доказана.

«Никакой официальной информации относительно утверждения, что «Спутник V» российского производства гарантированно даёт эффект 90—91%, нет. Ни от ВОЗ, ни от специалистов ведущих европейских, мировых такого подтверждения не существует... Я считаю, что граждане Украины — это граждане, люди, и точно, извините за такое сравнение, не кролики. И на них экспериментировать мы не имеем права», — заявил Зеленский.

Заявление украинского лидера на его странице в Facebook также прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова: «На кроликах экспериментируют меньше».

Напомним, что 2 февраля в международном медицинском журнале The Lancet был опубликован материал, подтверждающий высокую эффективность «Спутника V». После этого о возможности его использования высказались политики из Германии и Франции, а канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о готовности привиться российским препаратом, если он получит одобрение в ЕС.

При этом во Всемирной организации здравоохранения рассчитывают, что российский препарат получит одобрение на включение в программу COVAX.

Статистика COVID-19

За последние сутки в России выявили 15 019 новых случаев COVID-19. Были выписаны 21 795 пациентов, 530 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавируса с начала пандемии достигло 3 998 216. Выздоровели 3 493 886 человек, скончались 77 598.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1584), Санкт-Петербурге (1078) и Московской области (903).

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 105 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 638 тыс. человек.

АГН «Москва»

© Сергей Ведяшкин

Вместе с тем в ряде регионов заявили о смягчении ограничительных мер, введённых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России», эпидемическая ситуация в городе стабилизировалась, что позволяет перейти от чрезвычайных мер по борьбе с COVID-19 к планомерным действиям.

С 11 февраля в Новгородской области отменяется режим обязательной самоизоляции для граждан в возрасте старше 60 лет, теперь он будет носить рекомендательный характер, как и требование о переводе сотрудников на дистанционный формат работы. Кроме того, отменяется запрет на нахождение лиц до 16 лет в ТЦ без сопровождения родителей.

Правительство Хабаровского края рекомендовало отменить с 12 февраля ограничения, касающиеся времени работы заведений общественного питания и проведения зрелищно-развлекательных мероприятий. При этом предприятия по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и масочный режим.

«Принимаемые шаги и дисциплинированность большинства людей в соблюдении противоэпидемических мер позволяют нам постепенно снимать введенные ранее запреты», — заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярёв.

Reuters

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При этом главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев назвал условие для возникновения в стране третьей волны пандемии коронавируса.

«Что такое волна? Это значит усиление заражаемости. С чем это может связано быть? Главным образом, только с одним — с нарушением масочного режима и тех социальных дистанций, о которых нам постоянно говорят наши руководители», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».