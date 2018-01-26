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Позиции Путина и Трампа о диалоге "полностью корреспондируются" - Песков
26 января 2018, 18:24 • 57 • В мире
В Кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о надежде на диалог с Россией.
Слова американского лидера Дональда Трампа о надежде на диалог с Москвой полностью идентичны позиции российского президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Заявление Трампа "полностью корреспондируется с той позицией, которую неоднократно обозначал" Путин, подчеркнул представитель Кремля.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США ответил на вопрос о планах на диалог с Россией. Трамп сказал, что "надеется на это".
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