Позиции Путина и Трампа о диалоге "полностью корреспондируются" - Песков

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В Кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о надежде на диалог с Россией.

Слова американского лидера Дональда Трампа о надежде на диалог с Москвой полностью идентичны позиции российского президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Заявление Трампа "полностью корреспондируется с той позицией, которую неоднократно обозначал" Путин, подчеркнул представитель Кремля.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США ответил на вопрос о планах на диалог с Россией. Трамп сказал, что "надеется на это".