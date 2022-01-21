Позитивный сигнал? В Белом доме рассказали о письменном ответе России

Белый дом рассказал, что будет в письменных предложениях США для России. Заявление расценили как позитивный сигнал в переговорах Москвы и Вашингтона.

Президент США Джо Байден на выходных намерен обсудить с представителями служб национальной безопасности письменный ответ России. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Речь идёт о письменном ответе на предложения России к США по гарантиям безопасности. Его потребовал глава МИД России на переговорах с главой Госдепа США Энтони Блинкеном в Женеве.

Мы изложим в письменном виде серьезную озабоченность, которую мы, союзники и партнеры испытываем в связи с действиями России, а также идеи о том, как мы можем реально укрепить чувство безопасности друг друга в будущем,

- заявила Джен Псаки на пресс-конференции.

Её слова были восприняты, как позитивный сигнал к тому, что переговоры между Москвой и Вашингтоном сдвинулись с мёртвой точки. По крайней мере такое ощущение сложилось у корреспондента ВГТРК в США Валентина Богданова.

Позитивным сигналом я бы назвал то, что Белый Дом пообещал отправить ответ, который способствовал бы удовлетворению гарантий безопасности для обеих сторон,

- отметил журналист в эфире YouTube-канала "СОЛОВЬЁВ LIVE".