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Позитивный сигнал? В Белом доме рассказали о письменном ответе России
21 января 2022, 23:40 • 185 • Политика
Белый дом рассказал, что будет в письменных предложениях США для России. Заявление расценили как позитивный сигнал в переговорах Москвы и Вашингтона.
Президент США Джо Байден на выходных намерен обсудить с представителями служб национальной безопасности письменный ответ России. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Речь идёт о письменном ответе на предложения России к США по гарантиям безопасности. Его потребовал глава МИД России на переговорах с главой Госдепа США Энтони Блинкеном в Женеве.
- заявила Джен Псаки на пресс-конференции.
Её слова были восприняты, как позитивный сигнал к тому, что переговоры между Москвой и Вашингтоном сдвинулись с мёртвой точки. По крайней мере такое ощущение сложилось у корреспондента ВГТРК в США Валентина Богданова.
- отметил журналист в эфире YouTube-канала "СОЛОВЬЁВ LIVE".
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