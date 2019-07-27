«Позитивные вещи»: в Крыму отреагировали на обращение к Зеленскому запустить поезда на полуостров

Крым готов к восстановлению железнодорожного сообщения с Украиной, свёрнутого по инициативе Киева в 2014 году. Об этом заявил вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс, комментируя появившуюся на сайте президента Украины петицию. По его словам, такой шаг будет в интересах украинских туристов, которые смогут с большим комфортом приезжать на полуостров. В Госдуме напомнили, что с каждым годом с Украины в Крым прибывает всё больше отдыхающих. По мнению экспертов, запрет на транспортное сообщение был введён Киевом по политическим причинам.

Крым готов к восстановлению железнодорожного сообщения с Украиной. Об этом заявил вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс. Он подчеркнул, что это будет отвечать интересам самих украинцев, которым будет проще и комфортнее доезжать до мест отдыха.

«Если такая инициатива появилась, то это очень позитивные вещи и их нужно приветствовать, — приводит его слова РИА Новости. — Возобновление железнодорожного сообщения с Крымом прежде всего выгодно самой Украине, так как это позволит украинцам, которые массово едут в Крым на отдых, более комфортно добираться до крымских курортов».

Так политик прокомментировал размещённую на сайте президента Украины петицию с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом. Её автор отмечает, что на полуостров сложно попасть как из-за бюрократических проволочек, так и из-за наценок на билеты у частных перевозчиков. Стоит отметить, что это не первая петиция с таким призывом — на сайте президента Украины за последние три месяца опубликованы ещё семь других инициатив со схожим содержанием.

Напомним, железнодорожное сообщение с Крымом было прекращено Украиной 27 декабря 2014 года. Тогда же Киев остановил и автобусное сообщение. Эти решения объяснялись «соображениями безопасности», а в случае с автобусами Укртрансинспекция заявила об «обострении ситуации» в Крыму и якобы «вторжении вооружённых формирований, экстремистски настроенных лиц и военной агрессии со стороны Российской Федерации».

Среди других мер, введённых Киевом против Крыма, с ноября 2015 года действует запрет на грузовое транспортное сообщение. А в декабре того же года украинский кабмин запретил поставку товаров, работ и услуг как в Крым, так и с полуострова.

Однако настоящие причины окончания сообщения были политическими, так как проблем с безопасностью на полуострове нет, отметил украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Это было исключительно политическое решение, проблем с безопасностью не было, — сказал он RT. — Мера, в общем, какая-то странная. Если вы уже решили оборвать связи, то перекройте сообщение полностью, зачем создавать проблемы? Они совершенно нелогичны, и все эти проблемы создают только неудобство, раздражение и дополнительные материальные потери для самих граждан Украины».

© Илья Питалёв / РИА Новости

«Прежде всего выгодно самой Украине»

Несмотря на запрет авиационного, автобусного и железнодорожного сообщения, число приезжающих в Крым украинцев постоянно растёт. Если в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, по данным Министерства туризма Крыма, в регион приехали порядка 450 тыс. украинцев, то в 2018 году эта цифра увеличилось более чем в два раза — до 1 млн человек.

А с начала 2019 года на полуостров приехали более 253 тыс. туристов с Украины, что выше прошлогоднего показателя за этот же период на 15%, сообщили в ведомстве.

«Никаких проблем и дополнительных требований при прохождении пограничных пунктов к украинским туристам, как и к туристам из других стран, не предъявляется, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минтуризма Крыма. — Крым любят, и никакими страшилками туристов не запугать. В Крыму открыты и готовы к приёму туристов со всех стран мира, в том числе с Украины».

Железнодорожная блокада, как и другие ограничения, введённые против Крыма, были необдуманной ошибкой украинского руководства, убеждён депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Надеюсь, что в том числе будет снята глупая железнодорожная блокада российского Крыма и прочие ограничения, которые были необдуманной ошибкой киевской власти, — цитирует его РИА Новости. — Мы видим, что процент украинских туристов из года в год растёт, несмотря на все искусственные препятствия киевских властей на границе. Возобновление железнодорожного сообщения прежде всего выгодно самой Украине».

Препятствия для украинских туристов, едущих в Крым, заключаются не только в бюрократических, рассказал RT депутат Госсовета полуострова Владислав Ганжара.

«Конечно же, за пять лет мы увидели, что, несмотря на запугивание, антироссийскую, антикрымскую линию на Украине, количество людей с Украины, посещающих полуостров, ежегодно росло, — подчеркнул он. — Мы понимаем, что люди едут отдыхать в российский Крым, а со стороны украинского государства не создано никаких условий. Граница между Крымом и Украиной не оборудована с украинской стороны никоим образом».

Однако заявления нового президента Украины Владимира Зеленского и его команды не дают поводов надеяться на перемены в этом вопросе, считает Дудчак.

«Пока нет поводов рассчитывать на прогресс. Пока всё это надежды на то, что новая власть будет отличаться от прежней, но политические заявления Зеленского и его команды не грозят изменениями. Похоже, что курс может продолжиться. Хотя в прагматичных вопросах это было бы правильно, такие разумные шаги люди бы приветствовали», — отметил политолог.

Дудчак подчеркнул, что если Украина продолжает считать Донбасс и Крым своими территориями, то снятие блокады с этих регионов для Киева было бы закономерным шагом по восстановлению отношений.

Железнодорожная часть Крымского моста

В конце 2019 года откроется железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, соединяющему полуостров и материковую Россию. 18 июля инфоцентр «Крымский мост» сообщил, что две бригады, двигавшиеся навстречу друг другу, завершили укладку рельсов на обоих путях. Руководитель подрядной организации Евгений Чибышев отметил, что движение поездов по этим путям будет плавным и бесшумным.

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«Сейчас уложенные на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети электроконтактной сваркой. Работают путевые рельсосварочные машины. Сварные швы — их будет более 3 тыс. — шлифуются. Ход движения поездов по таким путям будет плавным и почти бесшумным», — сказал он, отметив, что суммарно в две смены работают почти 5 тыс. инженеров и рабочих.

Растёт и пассажиропоток по автомобильной части Крымского моста. Как сообщили в пресс-службе, с начала работы в мае 2018 года по нему проехало порядка 6 млн машин. Только с начала лета число автомобилей, проехавших по Крымскому мосту, превысило миллион.