«Позитивные процессы сдержать не получается»: в Крыму оценили новые санкции ЕС против России

Новые санкции Евросоюза в отношении шести российских компаний не повлияют на темпы строительства Крымского моста и трассы «Таврида». Об этом заявили представители властей полуострова. Поводом для ограничительных мер стало воссоединение Крыма с Россией и возведение переправы через Керченский пролив. Санкции против 19 юридических лиц из РФ анонсировали и в Киеве. В российском МИД охарактеризовали решение ЕС как «подрывную политику, направленную против жителей Крыма».

Евросоюз ввёл санкции в отношении шести российских компаний в связи с воссоединением Крыма с Россией и строительством моста через Керченский пролив. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Всего в списке перечислены шесть компаний: ОАО «Институт Гипростроймост», ПАО «Мостотрест», ООО «Стройгазмонтаж-Мост», судостроительный завод «Залив», АО «ВАД» и ООО «Стройгазмонтаж».

В мотивировочной части решения Евросоюза отмечается, что «строительство этого моста и его официальное открытие 15 мая 2018 года являются ключевыми символическими шагами в консолидации контроля Российской Федерации над незаконно аннексированным Крымом и Севастополем».

«В рамках политики непризнания ЕС незаконной аннексии Крыма совет рассматривает строительство Керченского моста в качестве действия, подрывающего территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — отмечается в документе.

Свои санкции против российских компаний также намерен ввести Киев. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ).

«МВОТ инициировало вопрос применения санкций к 19 юридическим лицам и 22 физическим лицам, являющихся руководителями/учредителями юридических лиц, вовлечённых в процесс незаконного строительства Керченского моста», — отмечается в пресс-релизе.

«Подрывная политика»

Все участники строительства Крымского моста осознавали возможное введение санкций против них со стороны США и ЕС и оно их не пугает. Об этом в беседе с RT заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

«Но это никого не пугало. Несмотря на санкции, а их вводили и в процессе строительства, мост был готов гораздо раньше срока, а строительство второй части продолжается», — заметил парламентарий.

Он подчеркнул, что новые ограничительные меры не повлияют на ситуацию на полуострове.

«Что касается политики Брюсселя, мы видим, что, несмотря на те голоса, которые сегодня активно звучат в самом Евросоюзе, например от Италии и Франции, ЕС официально продолжает гнуть свою линию под давлением США. Но, несмотря на политику санкций, позитивные процессы на полуострове сдержать не получается. Хотелось бы, чтобы Брюссель понял, что невозможно отменить такими санкциями факт того, что Крым является неотъемлемой составной частью Российской Федерации», — заключил он.

Напомним, что Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого там референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с Россией.

В июле новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил против автоматического продления антироссийских санкций ЕС.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, новые санкции в отношении российских компаний на самом деле направлены против жителей полуострова.

«Запад действует последовательно: поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры. Подрывная политика, направленная против жителей Крыма», — цитирует Захарову «Интерфакс».

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский в беседе с RT предположил, что Москва введёт ответные меры.

«Это нулевая по результативности история, как и все предыдущие, связанные с введением санкций в отношении физических, юридических лиц. Россия адекватно всё время реагирует, вводятся контрсанкционные меры. Какой будет реакция — решение высшего руководства нашей страны, но реакция, безусловно, должна быть», — подчеркнул Полонский.

Компании, отвечающие за строительство моста, после попадания в список получили международное признание, считает депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик. Он подчеркнул, что санкции «ни на миллиметр не пошатнут Крымский мост».

«И уж тем более никаких угроз или неудобств не создают санкции, которые в режиме обезьяны вслед за ЕС наложил официальный Киев. Руководство Украины как-то превратно понимает свой европейский путь. Вместо того чтобы развивать страну, делать жизнь людей лучше, восстанавливать инфраструктуру, они накладывают санкции, которые как слону дробина. Если так Порошенко пытается поднять статус своей страны в международном плане, то он в очередной раз допускает ошибку», — считает парламентарий.

«Всё будет выполнено качественно и в срок»

Автомобильная часть Крымского моста была открыта 15 мая. В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Запуск движения по переправе произошёл спустя сутки в 05:30.

По данным Министерства транспорта, интенсивность движения по мосту увеличилась на 45% по сравнению с июнем и в среднем составляет более 23 тыс. автомобилей ежесуточно в обе стороны. Всего с момента открытия по мосту проехали более 1 млн машин.

По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, на 25 июля количество отдыхающих составило 3,3 млн, что на 25% выше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Изначально открытие автодорожной части Крымского моста было запланировано на конец 2018 года, однако строители выполнили работы с опережением контрактного срока. Пока по переправе через Керченский пролив могут двигаться только легковые автомобили и автобусы. Грузовой транспорт пустят на мост в октябре 2018-го.

Запуск движения поездов по мосту планируется на конец 2019 года. Первые рельсы были уложены на пролётах в конце июля.

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Также к концу 2018 года будет завершён первый этап строительства федеральной трассы «Таврида». К тому моменту будут готовы две полосы от Керчи до Симферополя. Строительство четырёхполосной дороги до Севастополя завершится в конце 2020 года.

Среди компаний, попавших в санкционный список Евросоюза, — АО «ВАД», которое является генподрядчиком строительства трассы «Таврида» и автомобильного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи. По словам пресс-секретаря Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым Анастасии Гуриной, введённые ограничительные меры на темпы строительства никак не повлияют.

«Нам известно о включении генподрядчика строительства трассы «Таврида» в санкционный список ЕС. На реализацию проектов это никак не повлияет. Все контракты с АО «ВАД» будут выполнены качественно и в срок», — подчеркнула она.

О том, что введение санкций не скажется на реализации проектов, заявили и в инфоцентре «Крымский мост».