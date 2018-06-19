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«Позитивные подвижки»: Москалькова сообщила о согласовании с Украиной «дорожной карты» посещения заключённых

19 июня 2018, 23:54  •  43 • Украина
Уполномоченные по правам человека в России и на Украине согласовали «дорожную карту» посещения граждан этих стран в местах лишения свободы. Об этом 19 июня сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. По её словам, документ основан на принципах «взаимности, синхронности и паритетности посещений». Украинская коллега Москальковой Людмила Денисова, в свою очередь, заявила, что представители России смогут посетить арестованного по обвинениям в госизмене журналиста Кирилла Вышинского.
 
РИА Новости
 

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подвела итоги состоявшейся 18 июня встречи со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой. Она отметила, что сторонам удалось выработать «дорожную карту» по графику посещения граждан двух стран, находящихся в местах лишения свободы. Москалькова посетит россиян на Украине, а Денисова — украинцев в России.

«Несмотря на сложную информационную и гуманитарную обстановку, сложившуюся вокруг процесса наших договорённостей, при личной встрече нам удалось выработать и утвердить «дорожную карту», основанную на принципах взаимности, синхронности и паритетности посещений», — говорится в заявлении на сайте российского омбудсмена.

Также Москалькова сообщила об обмене списками граждан из 34 фамилий, которых уполномоченные по правам человека в России и на Украине хотели бы посетить, и заключении договорённости о графике взаимных визитов.

В свою очередь, Денисова отметила, что «украинская сторона сделала всё возможное для «максимального комфорта визитов Москальковой» к заключённым. По её словам, подобные визиты должны основываться на доверии.

Она также отметила, что омбудсмен РФ посетит руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого переведут из Херсона в следственный изолятор в Киеве.

«Такие согласия получены от СБУ, под следствием которой находится Вышинский, от следователя, который ведёт его дело. И о сопровождении его в город Киев договорились с МВД», — добавила омбудсмен Украины.

Однако, по словам адвоката Андрея Доманского, ни он, ни следователь по делу журналиста не проинформированы о договорённости по переводу Вышинского. «Я о таких передвижениях своего подзащитного ничего не знаю. На сегодняшний день он находится в СИЗО Херсона. Будут ли его куда-то этапировать, пока не известно», — приводит его слова ТАСС.

Сама Денисова должна отправиться в город Лабытнанги, где встретится с уполномоченным по правам человека Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. Он сопроводит её в колонию, где отбывает наказание Олег Сенцов, приговорённый к 20 годам колонии по обвинению в подготовке и организации терактов в Крыму.

  • Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и украинский омбудсмен Людмила Денисова
  • Reuters

Вопрос заключённых 

9 июня по инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины, в ходе которого была достигнута договорённость о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран заключённых. При этом, по словам Владимира Путина, также были затронуты вопросы, «связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон». Кроме того, глава государства обсудил с Петром Порошенко арест руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Обсуждали, уже по моей инициативе, и судьбу российского журналиста. Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно. Я бы воздержался, прежде всего для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать», — подчеркнул президент России.

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Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с RT отметил, что украинская сторона пытается использовать вопрос о посещении заключённых, чтобы обвинить Россию в провокациях. Однако в то же время он отметил позитивную динамику.

«Сейчас на постоянной основе происходят контакты между омбудсменами двух стран — Москальковой и Денисовой. Но украинская сторона в очередной раз пытается использовать подобного рода договорённости для того, чтобы обвинить Россию в провокациях, недопущении Денисовой к ряду заключённых. Это негативно сказывается на общей тональности данного вопроса. Но попытки найти хоть какое-то понимание уже можно считать позитивными подвижками», — считает эксперт.

При этом эксперт отметил, что украинские власти зачастую сажают людей за инакомыслие, причём не только россиян, но и украинцев.

«На территории Украины находится много россиян и украинцев, которых преследуют просто за инакомыслие, в то время как на российской территории содержатся люди, вина которых в попытках организации террористических актов доказана. В этой проблеме ещё предстоит разобраться. Вина целого ряда людей, заключённых на Украине по обвинению в терроризме, не доказана», — пояснил он.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отметил позитивный характер договорённости между омбудсменами государств.

«Эти договорённости — уже лучше, чем просто обмен какими-то репликами. Посещение омбудсменами тюрем, конечно, не знак чего-то светлого. Но этот процесс обязан сопровождать любые конфликты. Я приветствую эти договорённости. Встречи с заключёнными не должны быть разовыми. Это необходимо делать регулярно, государство должно заботиться о своих гражданах», — сказал он в разговоре с RT.

Дело Вышинского
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15 мая глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками СБУ. Журналисту предъявили обвинение в государственной измене, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Спустя два дня он был заключён под стражу на 60 дней. В ходе судебного заседания Вышинский заявил о выходе из гражданства Украины.

«Президент Порошенко намекает, что вернёт тех, кого называли вероятными кандидатами на мой обмен. Ему нужно что-то предъявить избирателям», — отмечал журналист.

Затем в СБУ объявили о том, что в банковской ячейке обвиняемого был обнаружен договор с российским СМИ, крупную сумму денег и «предмет, похожий на пистолет «Браунинг 1906». При этом адвокатам отказали в возврате изъятого имущества. Кроме того, на 20 июня Херсонский городской суд запланировал заседание по рассмотрению ходатайства об отборе биологических образцов у Вышинского.

Как заявил в интервью RT адвокат Андрей Доманский, невозможность придерживаться медицинских рекомендаций привела к ухудшению состояния здоровья Вышинского. Юрист также отметил, что у журналиста практически нет связи с внешним миром и ему не разрешают увидеться с близкими.

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