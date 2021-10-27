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Позитивные перемены в Берлине: Шольц для России лучше, чем Меркель

27 октября 2021, 21:35  •  128 • Политика
Приход во власть в Германии глобалистов-"зелёных" и либералов, которые станут партнёрами социал-демократов в новой правящей коалиции, вызывает в России беспокойство. И совершенно напрасно. Ибо речь идёт о лучшем для Москвы варианте.
Смена режима в Германии становится фактом. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер уволил накануне уходящую после 16 лет у власти из большой политики канцлера Ангелу Меркель. Теперь, пока в стране не появится новое правительство, Меркель будет лишь исполнять обязанности.
Переговоры по созданию новой правящей коалиции после сентябрьских выборов также существенно продвинулись вперёд – в этом году они точно будут завершены. Ещё недавно нерушимый блок ХДС/ХСС, превратившийся при Меркель из консервативного в центристский, уйдёт в оппозицию – не так давно это было труднее представить, чем отход от власти "Единой России". Правительство поделят между собой в недалёком прошлом переживавшие тяжёлые времена социал-демократы (СДПГ), стабильно поднимавшиеся, но споткнувшиеся перед финишем глобалисты-"зелёные", а также либералы (СвДП), набравшие на сентябрьских выборах примерно вдвое больше голосов, чем обычно. В любой другой стране такой политический "коктейль" стал бы для России кошмаром, но не в Германии.
Здесь это наилучший из возможных вариантов, и вот почему.

"Зелёные" как неизбежное зло

Социал-демократы в тёплой компании либералов и "зелёных". Чему тут можно радоваться, спросите вы. Законный вопрос. Отвечаем.
Действительно, немецкие "зелёные", которых не было в предыдущем федеральном правительстве, это самая русофобская партия в ФРГ, члены которой в массе ненавидят Россию и русских до глубины души – за природный консерватизм, верность традициям, отрицание "современных ценностей", антиглобализм. Сопредседатель этой псевдоэкологической партии Анналена Бербок претендует на пост министра иностранных дел, который, вероятно, получит – и наверняка продолжит там говорить гадости о России.
Это, разумеется, плохо.
Проблема, однако, заключается в том, что эпоха "народных партий", за которые голосовала половина немцев и которые могли легко создавать правительства с одним младшим коалиционным партнёром, безвозвратно прошла. Отныне это будет минимум "на троих". А "зелёные", в которых глобалисты закачали огромные деньги, в силу своей численности и популярности у несознательной части избирателей теперь очень долго будут участниками любой правящей коалиции. Иными словами, это неизбежное зло, с которым России, хочешь – не хочешь, придётся иметь дело как с частью системы власти в Берлине.
Но пост главы МИД у "зелёных" – зло не только неизбежное, но и наименьшее. Во-первых, внешняя политика Германии определяется пока не Берлином, а Вашингтоном, отчасти – Брюсселем. Просто от русского министра иностранных дел Сергея Лаврова в случае с фрау Бербок потребуется больше выдержки. Ему придётся выступать в роли воспитателя в дипломатическом детсаде, в котором появился трудный и капризный ребёнок. Лавров, безусловно, справится.
Нет, "зелёные" не будут играть первую скрипку в немецкой политике нового образца. И тут крайне важно понимать, в какой компании они окажутся.

Бывают ли либералы хорошими?

Самое главное – кто будет выносить окончательные решения и распределять деньги, то есть кому и каким партиям будут принадлежать ключевые посты – канцлера и министра финансов. Определённость с этим уже имеется. Почти точно ими станут соответственно Олаф Шольц (СДПГ) и Кристиан Линднер (СвДП). Давайте начнём с последнего и заодно ответим на вопрос, бывают ли иногда либералы хорошими.
До начала зондирующих коалиционных переговоров Линднер не скрывал, что его партии бизнесменов ближе блок ХДС/ХСС, чем СДПГ, у которой преобладает иждивенчески настроенный электорат. Однако договориться с лидерами расколовшейся в связи с уходом Меркель ХДС у Линднера не получилось. Его визави в ХДС слили в СМИ полученную от него конфиденциальную информацию, и он понял, что там просто не с кем договариваться – Меркель оставила после себя в партии полный разгром. К тому в ХДС претендовали на тот же самый пост главы Минфина, что и лидер СвДП.
В то же время сотрудничество с СДПГ и разумным, ответственным политиком Шольцем, чья партия победила на выборах с минимальным преимуществом, открывает неплохие перспективы, причём для обоих сразу. В глазах всей богатой и состоятельной Германии Линднер уже выступает в роли спасителя: в ходе переговоров с будущими партнёрами во власти он добился того, что внутренние налоги "красными" и "зелёными" повышаться не будут, хотя это необходимо для реализации их амбициозных предвыборных обещаний. Избирателей завлекли – и достаточно. Ведь Шольц (за него и его партию многие голосовали в надежде на большую халяву), будучи умным человеком, отлично понимает, что выполнение такого рода предвыборных обещаний подкосит экономику – и с него же потом за это и спросят. А так он сможет кивать на "скупого" Линднера, пожимая плечами – я-то хотел, но правительство у нас коалиционное, и не всё тут от меня зависит.
Кристиан Линднер. Фото: Фото: globallookpress.com
Если повнимательней присмотреться к партии Линднера – СвДП, то окажется, что это не обычные современные либералы, это либералы, так сказать, старого типа, скорее даже либертарианцы. В США такие поддерживают Дональда Трампа. Они выступают за реальную экономику, для которой необходим "Северный поток – 2", за здоровые финансы, за неукоснительное соблюдение закона без всяких там "гуманитарных исключений", против растранжиривания денег на всевозможную блажь, откровенного социального иждивенчества, за дисциплину в системе образования. Они против Греты Тунберг и Ко с их загульными "пятницами" вместо уроков в школах.
Очень интересна позиция Линднера в отношении России. Он, естественно, высказывается в требующемся на Западе ключе о "правах человека", Навальном и проч, но при этом позволяет себе такое, за что ему хочется аплодировать. Линднер прямо говорит о необходимости "выбраться из тупика" в отношениях с Россией, "вновь привести их в движение", он предлагает на неопределённый срок "отгородить" тему Донбасса и Крыма от остального комплекса отношений с Россией и начать отменять санкции.
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Ну и разве не есть хорошо, что такой либерал будет обладать "золотой акцией" в новой немецкой власти?

И кое-что о Шольце

Остаётся сказать пару слов о Шольце – будущем канцлере. Этот вице-премьер и нынешний министр финансов представляет партию, с которой связаны самые светлые времена в истории немецко-российских отношений. Это и "восточная политика" эпохи Вилли Брандта, и беспрецедентный расцвет экономического сотрудничества во времена Герхарда Шрёдера, личная судьба которого после завершения канцлерства говорит сама за себя. В СДПГ нет такого мощного проамериканского крыла, которое сейчас поглотило значительную часть ХСС.
Будущий канцлер всегда уважительно отзывался о России. Шольц был одним из руководителей социал-демократического "комсомола" – Jusos (сокращение от "Молодые социалисты"), работал вице-президентом Международного союза социалистической молодёжи, критиковал в те годы капитализм и НАТО. В отличие от Меркель этот деятель не является проамериканским, он ориентируется на сотрудничество с Францией, укрепление суверенитета Европы, в том числе в военной сфере, и уже признан Парижем в качестве нового лидера ФРГ.
Разве и это не есть хорошо?

Что с того?

Всё это даёт надежду на то, что у России получится поладить и с Шольцем, и с Линднером – даже если в качестве неизбежного "довеска" к ним будут выступать Бербок и Ко.
А значит, Германия продолжит оставаться самым надёжным европейским партнёром, а в каких-то – пока незначительных – ситуациях и союзником России.
И это прекрасно.

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