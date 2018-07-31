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«Позитивное развитие»: о чём удалось договориться на переговорах по Сирии в Сочи
31 июля 2018, 23:39 • 67 • В мире
Консультации с Россией, Ираном и Турцией по формированию конституционной комиссии Сирии в Женеве состоятся в сентябре. Об этом сообщил спецпосланник Генсека ООН Стаффан де Мистура. Он назвал полезным обмен мнениями, состоявшийся в рамках Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. В итоговом заявлении стороны заявили о своей приверженности созданию конституционной комиссии и отметили недопустимость сепаратистских планов, направленных на подрыв территориальной целостности САР.
© Omar Sanadiki/File Photo Reuters
Спецпосланник Генерального секретаря ООН по САР Стаффан де Мистура назвал полезными переговоры с представителями России, Ирана и Турции по вопросу конституционной комиссии в Сочи. В своём заявлении он сообщил, что консультации по формировании конституционной комиссии Сирии в Женеве состоятся в начале сентября.
«Спецпосланник намерен провести формальные консультации с Ираном, Россией и Турцией в самом начале сентября в Женеве, чтобы начать обсуждение формирования итогового списка конституционной комиссии Сирии», — цитирует заявление пресс-службы РИА Новости.
В ходе январского Конгресса сирийского национального диалога была достигнута договорённость о формировании конституционного комитета, который займётся подготовкой предложений для выработки конституции страны. Предполагается, что всего будет 100 кандидатов: 100 человек от правительства и внутренней оппозиции, ещё 50 — от внешней оппозиции. При этом де Мистура представил список из 50 кандидатов.
30 июля cпецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что вопросу о конституционной комиссии на переговорах в астанинском формате в Сочи уделяется особое внимание.
«Мы приближаемся к тому моменту, когда, видимо, будут уже позитивные подвижки в этом вопросе», — сказал он.
Подводя итоги переговоров в Сочи, Лаврентьев сообщил, что стороны договорились в следующий раз встретиться в ноябре 2018 года.
«Стороны будут продолжать совместные усилия для продолжения процесса политического урегулирования, ведомого и осуществляемого самими сирийцами, с целью создать условия, способствующие скорейшему запуску работы конституционного комитета в Женеве в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и положениями резолюции 2254 СБ ООН», — заявил Лаврентьев.
Политолог Олег Матвейчев, профессор НИУ ВШЭ, заметил, что формат встреч между Москвой, Тегераном и Анкарой уже неоднократно доказывал свою состоятельность.
«В рамках этого формата достигаются определённые договорённости и потом выполняются. Кроме того, де Мистура получил сигналы после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа — там как раз шёл подобный разговор. Теперь страны-гаранты будут участвовать в выработке квот и персоналий участников конституционного совещания», — заметил эксперт.
Астанинский формат переговоров по урегулированию в Сирии является безальтернативным, считает Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России.
«Это три страны, которые контролируют ситуацию в Сирии на земле, у которых есть свои интересы там, и те силы в Сирии, которые готовы эти интересы защищать. Эти страны являются, наверное, единственными, которые абсолютно заинтересованы в разрешении сирийского гражданского конфликта», — отметил политолог.
По его словам, Москва, Тегеран и Анкара действительно пытаются разрешить конфликт дипломатическим способом.
«У американцев свои ставки в сирийском гражданском конфликте, их задача — минимизировать иранское влияние. Это уже пространство для переговоров», — подчеркнул Мирзаян.
Вашингтон отстранился
Соединённые Штаты были приглашены на 10-ю международную встречу по Сирии в Сочи в качестве наблюдателя. Однако в итоге Вашингтон отказался в ней участвовать.
При этом она назвала нелепым призыв США выдвинуть на передний план женевскую площадку, учитывая личное участие во встрече де Мистуры.
Комментируя итоги встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что Москва делает всё возможное для запуска процесса политического урегулирования в Сирии.
Антонов также выразил надежду, что все страны, находящиеся в контакте с сирийской оппозицией, внесут свой вклад в ускорение этого процесса. По его мнению, нынешний уровень взаимодействия России и Вашингтона недостаточен.
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