«Позитивное развитие»: о чём удалось договориться на переговорах по Сирии в Сочи

Консультации с Россией, Ираном и Турцией по формированию конституционной комиссии Сирии в Женеве состоятся в сентябре. Об этом сообщил спецпосланник Генсека ООН Стаффан де Мистура. Он назвал полезным обмен мнениями, состоявшийся в рамках Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. В итоговом заявлении стороны заявили о своей приверженности созданию конституционной комиссии и отметили недопустимость сепаратистских планов, направленных на подрыв территориальной целостности САР.

Спецпосланник Генерального секретаря ООН по САР Стаффан де Мистура назвал полезными переговоры с представителями России, Ирана и Турции по вопросу конституционной комиссии в Сочи. В своём заявлении он сообщил, что консультации по формировании конституционной комиссии Сирии в Женеве состоятся в начале сентября.

«Спецпосланник намерен провести формальные консультации с Ираном, Россией и Турцией в самом начале сентября в Женеве, чтобы начать обсуждение формирования итогового списка конституционной комиссии Сирии», — цитирует заявление пресс-службы РИА Новости.

В ходе январского Конгресса сирийского национального диалога была достигнута договорённость о формировании конституционного комитета, который займётся подготовкой предложений для выработки конституции страны. Предполагается, что всего будет 100 кандидатов: 100 человек от правительства и внутренней оппозиции, ещё 50 — от внешней оппозиции. При этом де Мистура представил список из 50 кандидатов.

«Совсем необязательно, что этот список будет отражать те пропорции, которые были предложены в Сочи. Нужно дождаться реакции, насколько страны-гаранты, прежде всего Россия и Иран, согласятся с этим списком. Возможно, консультации будут касаться этого. Пока рано говорить о том, что этот формат действует. Но безусловно, это позитивное развитие», — отметил в беседе с RT руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.

30 июля cпецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что вопросу о конституционной комиссии на переговорах в астанинском формате в Сочи уделяется особое внимание.

«Мы приближаемся к тому моменту, когда, видимо, будут уже позитивные подвижки в этом вопросе», — сказал он.

Подводя итоги переговоров в Сочи, Лаврентьев сообщил, что стороны договорились в следующий раз встретиться в ноябре 2018 года.

«Стороны будут продолжать совместные усилия для продолжения процесса политического урегулирования, ведомого и осуществляемого самими сирийцами, с целью создать условия, способствующие скорейшему запуску работы конституционного комитета в Женеве в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и положениями резолюции 2254 СБ ООН», — заявил Лаврентьев.

«Стороны выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран», — добавил он.

Политолог Олег Матвейчев, профессор НИУ ВШЭ, заметил, что формат встреч между Москвой, Тегераном и Анкарой уже неоднократно доказывал свою состоятельность.

Стаффан Де Мистура © Denis Balibouse

Reuters

«В рамках этого формата достигаются определённые договорённости и потом выполняются. Кроме того, де Мистура получил сигналы после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа — там как раз шёл подобный разговор. Теперь страны-гаранты будут участвовать в выработке квот и персоналий участников конституционного совещания», — заметил эксперт.

Астанинский формат переговоров по урегулированию в Сирии является безальтернативным, считает Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России.

«Это три страны, которые контролируют ситуацию в Сирии на земле, у которых есть свои интересы там, и те силы в Сирии, которые готовы эти интересы защищать. Эти страны являются, наверное, единственными, которые абсолютно заинтересованы в разрешении сирийского гражданского конфликта», — отметил политолог.

По его словам, Москва, Тегеран и Анкара действительно пытаются разрешить конфликт дипломатическим способом.

«У американцев свои ставки в сирийском гражданском конфликте, их задача — минимизировать иранское влияние. Это уже пространство для переговоров», — подчеркнул Мирзаян.

Вашингтон отстранился

Соединённые Штаты были приглашены на 10-ю международную встречу по Сирии в Сочи в качестве наблюдателя. Однако в итоге Вашингтон отказался в ней участвовать.

«Такая реакция вызывает сожаление, имея в виду, что из Вашингтона постоянно звучат уверения в готовности содействовать налаживанию политпроцесса в Сирии», — прокомментировала решение Вашингтона официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При этом она назвала нелепым призыв США выдвинуть на передний план женевскую площадку, учитывая личное участие во встрече де Мистуры.

Комментируя итоги встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что Москва делает всё возможное для запуска процесса политического урегулирования в Сирии.

Антонов также выразил надежду, что все страны, находящиеся в контакте с сирийской оппозицией, внесут свой вклад в ускорение этого процесса. По его мнению, нынешний уровень взаимодействия России и Вашингтона недостаточен.