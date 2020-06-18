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«Позитивно оцениваем готовность противодействовать терроризму»: Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

18 июня 2020, 22:55  •  27 • В России
С мессенджера Telegram сняты ограничения, введённые Роскомнадзором весной 2018 года. В ведомстве подчеркнули, что соответствующее решение принято по согласованию с Генеральной прокуратурой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле приняли к сведению эту информацию, а также исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора в отношении мессенджера. Ведомство указало, что готово взаимодействовать со всеми работающими в РФ интернет-компаниями для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации.
 
РИА Новости © Наталья Селиверстова
 

Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к Telegram. Решение было принято по согласованию с Генеральной прокуратурой. Мессенджер был заблокирован в России с апреля 2018 года по настоящее время.

«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Сайт мессенджера также убран перечня заблокированных ресурсов, следует из информации универсального сервиса Роскомнадзора по проверке ограничения доступа к сайтам или их страницам.

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — указали в ведомстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению решение Роскомнадзора относительно Telegram.

«Мы принимаем к сведению как само решение, так и исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора», — приводит его слова ТАСС.

В заявлении Роскомнадзора также говорится, что ведомство готово взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков.

Как указали в Роскомнадзоре, совместными усилиями с ведущими российскими и зарубежными интернет-компаниями еженедельно в среднем удаляется 2,5 тыс. материалов о суицидальном поведении, 1,3 тыс. — экстремистского и террористического характера, 800 — пропагандирующих употребление наркотиков, а также 300 — с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Незадолго до пересмотра решения Роскомнадзора о статусе Telegram в России основатель мессенджера Павел Дуров оценил его аудиторию в РФ в 30 млн человек. Таким образом он отреагировал на инициативу депутатов Госдумы разблокировать мессенджер.

Напомним, парламентарии подготовили законопроект, который запрещает блокировку Telegram в России в период режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

«Приветствую эту инициативу. Разблокировка позволила бы 30 млн пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис», — написал Дуров.

Предприниматель отметил, что этот шаг мог бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.

Положение Telegram в России

Напомним, что в апреле 2018 года Роскомнадзор приступил к процедуре блокировки Telegram на территории России в соответствии с решением Таганского районного суда Москвы. Суть претензий к мессенджеру заключалась в нежелании разработчиков Telegram предоставлять спецслужбам ключи дешифрования пользовательских сообщений.

Вместе с тем мессенджер продолжал работать в России, в том числе за счёт использования VPN-сервисов. Отметим, что при помощи Telegram официальную сводку ежедневно публикует федеральный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

В момент начала блокировки Telegram глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что будет отслеживать только работу операторов связи, тогда как обход блокировок со стороны пользователей мониториться не будет.

Вместе с тем в августе 2018 года Telegram изменил политику конфиденциальности мессенджера. С этого момента по решению суда Telegram согласился раскрывать спецслужбам IP-адрес и номер телефона пользователя, подозреваемого в терроризме.

Впоследствии о ситуации с Telegram в России высказывались чиновники разных уровней, а также сам глава государства Владимир Путин. Ему задали вопрос о судьбе мессенджера в ходе «Прямой линии» летом 2018 года.

Президент в своём ответе указал, что этот вопрос касается безопасности граждан, которая является важнейшим приоритетом, упомянув ситуацию с расследованием взрывов в петербургском метро и трудности, с которыми столкнулись следователи.

«Они не могли отследить переписку террористов, не могли вовремя принять решение, потому что она зашифрована, а террористы этим пользуются. Но как я должен на это реагировать? Ведь вопросы безопасности в первую очередь, не правда ли?» — отметил президент.

Вместе с тем он указал, что запрет является самым простым путём решения проблемы, тогда как следует искать более «цивилизованные способы».

«Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути, именно по пути использования самими спецслужбами, правоохранительными органами современных средств борьбы с правонарушениями, в том числе и с террористическими проявлениями, не ограничивая пространство свободы, в том числе в интернете», — заключил тогда президент.

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