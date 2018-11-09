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Пожухлая зелень
09 ноября 2018, 00:39 • 56 • Карикатуры
Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Индия расплатится за поставку противоракетных систем С-400 "Триумф" рублями. Помимо этого, по словам главы ВЭБ Игоря Шувалова, соглашение о взаиморасчетах между Россией и Китаем в национальных валютах может быть подписано до конца этого года.
© Виталий Подвицкий
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