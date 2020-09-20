Пожизненного не будет? Отец Шамсутдинова рассказал, какой срок ждёт для сына

Отец солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова рассказал, какой срок ждёт для сына. Он заявил, что ожидает 5-10 лет заключения. При этом мужчина уточнил, что не надеется на оправдательный приговор, пишет издание "Подъём".

Отец солдата также заявил, что надеется: сыну не дадут пожизненный срок. Мужчина ждёт, что в деле Рамиля Шамсутдинова суд найдёт смягчающие обстоятельства. Ранее Шамсутдинов просил о суде присяжных.

"Надо, чтобы суд учёл все обстоятельства и установил хотя бы какое-то смягчающее обстоятельство. Доказали же, что дедовщина была, как говорится, беспредел был. На полное оправдание я не рассчитываю, я знаю, что совершено преступление, людей расстрелял. Надо, чтобы все обстоятельства дела выяснили, взяли и пожизненно закрыли - так не должно быть. Рассчитываю, что лет 5-10 будет", - заявил журналистам Салим Шамсутдинов.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов, прозванный "тюменским стрелком", расстрелял своих сослуживцев 25 октября 2019 года. Он убил восемь человек и тяжело ранил ещё двоих. Один из убитых был ранее судим за неуставные взаимоотношения.

Ранее появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак сняла документальный фильм про Рамиля Шамсутдинова. Видео под провокационным названием "АРМИЯ НА ПАРАДЕ: Дедовщина, Шамсутдинов, сколько стоит "откосить" и "ПризываНет" было опубликовано на официальном YouTube-канале телеведущей.

В фильме Собчак занимает сторону "тюменского стрелка" и объясняет его преступление дедовщиной в воинской части. А чтобы усилить свой "посыл", приплетает ещё и историю солдата-срочника Сергея Сафонова, который покончил с собой во время службы в армии.